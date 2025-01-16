Google Arama'nın pazar payı 2023'ün son çeyreğinde %90'ın altına düştü. Son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Google Arama, yıllardır pazar liderliğini korusa da, son dönemde rakiplerinin daha güçlü hale gelmesi ve Google’ın arama sonuçlarındaki kalitenin düşmesiyle birlikte pazar payında önemli bir azalma görüldü. 2023’ün son çeyreği itibarıyla Google Arama, dünya çapında %90’ın altına düşerek son on yılın en düşük pazar payını elde etti.

Verilere göre, Google Arama son üç ayda pazar payını %90’ın altına düşürerek önemli bir azalma yaşadı. StatCounter’ın sağladığı verilere göre, bu düşüş, 2015’in başlarındaki seviyelere oldukça yakın bir noktada.

Rakipler güçleniyor, yeni tehditler artıyor

Google’ın pazar payındaki bu gerileme, Bing, Yahoo ve Yandex gibi rakiplerin ise büyüme göstermesiyle paralel bir şekilde devam ediyor. Google Arama’daki azalmada birkaç farklı etken etkili oluyor. Özellikle yapay zeka tabanlı arama motorlarının yükselmesi, Perplexity ve OpenAI’nin ChatGPT gibi alternatiflerin artan popülaritesi, bu durumu şekillendiren başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Gizlilik odaklı kullanıcıların farklı arama motorlarına yönelmesi de Google Arama kullanımının azalmasında etkili oldu. TikTok’un genç kullanıcılar arasında bilgi arama aracı olarak giderek daha fazla tercih edilmesi ise dikkat çeken bir diğer gelişme olarak karşımıza çıktı.

Google Arama’nın pazar payındaki düşüş, şirketin sektördeki rekabeti yeniden gözden geçirmesini gerektirecek gibi gözüküyor. Özellikle yeni arama motorları ve sosyal medya platformları arasındaki rekabetin artması, Google’ın gelecekteki stratejilerini yeniden şekillendirmesini gerektirebilir.