Google, haber ajansı Associated Press ile ortaklığa gittiğini duyurdu. Bu kapsamda yapay zekâ uygulaması Gemini, son dakika haberleri gerçek zamanlı olarak kullanıcılara gösterebilecek.

Google, üretken yapay zekâ aracı Gemini’a düzenli olarak yeni özellikler ekliyor ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmanın yollarını arıyordu. Şimdi ise haber takibi konusunda bir adım atıldı.

Teknoloji devi, dünyanın en büyük haber ajanslarından olan ABD merkezli Associated Press (AP) ile ortaklığa gittiğini duyurdu. Bu ortaklık, Gemini uygulamasına entegre edilecek.

Gemini, son dakika haberleri kullanıcılara gösterecek

AP ortaklığı, Gemini uygulamasından yapay zekâ aracının son dakika haberleri gerçek zamanlı olarak kullanıcılara göstermesine olanak tanıyacak. Şirket, bu şekilde insanların dünyada olup bitenlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlarken Gemini’ı her şeyi yapabilen bir asistana dönüştürmeye çalışıyor.

Google, aslında uzun yıllardır Arama tarafında güncel haberleri kullanıcılara sunmak için AP ile ortaklık kuruyordu. Şimdi ise Gemini ile bu ortaklık genişletildi. Şirket; bu hamlenin tarafsız, yanlış bilgi içermeyen haberlere uygulama üzerinden erişim sağlayarak kullanıcıların çok işine yarayacağını ifade etmiş.