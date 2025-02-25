Apple, Endonezya'da iPhone 16 satış yasağının kaldırılması için 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Artık iPhone 16 satışlarına izin verilecek.

Apple ve Endonezya hükümeti arasındaki iPhone 16 yasağıyla ilgili anlaşmazlık çözüme kavuşuyor. Şirket, ülkedeki yatırım taahhütlerini genişletme kararı alarak iPhone 16 modellerinin satış yasağının kaldırılmasını sağladı. Yeni anlaşma ile birlikte Apple, Endonezya’daki üretim ve Ar-Ge yatırımlarını artırarak hükümetin taleplerini karşılayacak.

Yeni anlaşma kapsamında Apple, Endonezya’daki üretim faaliyetlerini genişletecek ve yerel yeteneklere yönelik yeni eğitim programları başlatacak. İşte detaylar!

Satış yasağı sona erdi

Endonezya hükümeti, Apple'ın daha önce yaptığı 109 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün eksik kaldığını belirterek iPhone 16 modellerinin satışını yasaklamıştı. Apple, sorunu çözmek için ülkedeki üretim yatırımını önce 100 milyon dolara çıkardı ancak hükümet daha büyük bir yatırım talep etti. Bunun üzerine Apple, AirTag üretimini Endonezya'ya taşırken, iPhone bileşenlerinin de ülkede üretilmesi yönünde baskı gördü.

Apple ve Endonezya hükümeti, iPhone 16 yasağının kaldırılması için anlaşmaya vardı. Şirket, ülkedeki üretim kapasitesini genişletmeyi ve toplam yatırım miktarını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı kabul etti. Anlaşma kapsamında yerel mühendislerin Ar-Ge alanında eğitim almasını sağlayacak yeni programlar da hayata geçirilecek.