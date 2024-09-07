Endonezya’daki Bu Kadınlar Dişlerini Neden Sivrilene Kadar Keskinleştiriyor? Hayır, Yiyecekleri Daha İyi Kesebilmek İçin Değil!

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Dünyanın dört bir yanında güzellik anlayışı farklı şekillerde kendini gösteriyor. Bunlardan birine örnek de Endonezya'nın batısındaki Sumatra Adası’nda yer alan Mentawai Kabilesi kadınları.

Bazıları dövme veya piercing yaptırarak bedenlerini süslerken bu kadınlar için güzellik anlamı dişlerin sivri oluşu.

Peki bu sıra dışı gelenek nereden geliyor ve “Hiç mi acımıyor be kardeşim?”.

Aslında sadece estetik değil ruhani bir derinliği de var.

Mentawai Kabilesi kadın dişi

Sabulungan inancına sahip kabilenin kadınları, ergenliğe girdikten sonra dişlerini keskin hâle getiriyorlar. Bu güzelliğin yanı sıra ruhsal uyumu da temsil ediyor.

İnsanların kötü alışkanlıklarından; şehveti, açgözlülüğü, öfkeyi, sarhoşluğu, kıskançlığı ve karışıklığı kişinin kendi kontrol etmesi için bu inanç yıllardır devam ediyor.

Dişlerini sivriltmek, kadınların doğa ile ve kendi içsel benlikleriyle uyum içinde olduklarını da ifade ediyor. Bir nevi aslında bu işlem, fiziksel ve ruhsal dengeyi sağlamak için yapılan bir ritüel olarak kabul ediliyor.

“Nasıl yapıyorlar?” sorusuna vereceğimiz cevap pek iç açıcı değil!

Mentawai Kabilesi

Tamamıyla geleneksel yöntemler tabii ki. Üstteki her dişin köşesine taş veya bir metal yerleştiriliyor çekiç darbeleri ile de istenilen seviyeye kadar diş indiriliyor.

Alt dişler için ise tırnak törpüsüne benzer bir alet kullanılıyor. Ağrının hafiflemesi için ise kızlara çiğnenmek üzere yeşil muz veriliyor. Aman ne de ağrı kesici!

Kadınlardan bazıları bu geleneği yaşatma konusunda ısrarcı olsa da genç nesilde isteyenlerin sayısı azalmış durumda. Neyse ki!

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