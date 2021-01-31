Yenmemek İçin 40 Metre Yükseklikte Yaşayan Kabile

Dünyada halen "ilkel" olarak adlandırdığımız kabileler bulunuyor ve bu kabilelerden bir tanesi de Endonezya'daki Korowailer. Korowai Kabilesinin belki de en ilginç özelliği ise yamyamlardan kaçmak için 40 metreyi bulan yükseklikteki ağaçlara evlerini yapmaları.

Yıllar boyunca dünyanın birçok noktasını gezen, buralarda oldukça ilginç hikâyeler, yaşanmışlıklar biriktiren Coşkun Aral, açtığı YouTube kanalında arşivindeki bu hikâyeleri izleyicilerine anlatmaya devam ediyor.

Aral, Coşkun Aral Anlatıyor kanalında bir kez daha oldukça ilginç bir hikâyeyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Tecrübeli belgeselcinin bu seferki hikâyesi ise yamyamlar tarafından yenmemek için 40 metrelik ağaçlarda yaşayan insanlar oldu.

Yenmemek için ağaçlarda yaşayan insanlar

İlk olarak yamyamlar tarafından yenmemek için metrelerce yükseklikteki ağaçların üstünde yaşayan bu kabile, Korowai Kabilesi olarak geçiyor ve Endonezya'da yaşıyorlar. Olayın asıl ilginç noktası ise kaçarak yükseklere çıktıkları kişiler de yine Korowailer. Bunun sebebi ise bu kabilelerde halen yamyamlığın bulunması.

Coşkun Aral'a göre, bu kabiledeki insanların bu kadar yüksek ağaçlara kendi evlerini yapabilmesini sağlayan şey ise o bölgede bolca bulunan bambu ve rattan adı verilen oldukça güçlü bir sarmaşık türü.

Peki, bu kabilede neden yamyamlık bulunuyor? Korowai Kabilesi'ndeki yamyamlığın sebebi, o bölgede zaman zaman su seviyenin çok fazla yükselmesi ve bu sebeple bölgede çok fazla memeli canlının bulunmaması. Yani gıdaya erişimin zor olması bu kabilede yamyamlığa sebep oluyor.

Bunlara ek olarak; ağaçların tepelerine kurulan bu evlerde ateş yakmak için yerden toplanan topraklar buralara taşınıyor. Bu evlerde ateş yakılmasının sebebi de etin pişirilerek yenilmesi. Ayrıca kurulan bu evler, yapıldığı bitkilerin kurumaya başlaması ve o evde yaşayan birinin ölmesi sebebiyle terk ediliyor.