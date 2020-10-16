Bilim İnsanları, Tamamen Organik Bir Pil Ürettiler

Bilim insanları, tamamen organik yapıya sahip olan bir pil üretmeyi başardılar. Temeli, vanadyum redoks akış pillerine dayanan organik pilin en dikkat çeken özelliği, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği depolayabiliyor oluşu. Uzmanlara göre bu pil, sektörün geleceğini değiştirecek.

Bilim insanları, batarya sektörünü derinden etkileyecek bir buluşa imza attı. Tamamen organik olan bir pil üretmeyi başaran bilim insanları, bu keşifle sektörün geleceğine yön verileceğini düşünüyorlar. Yapılan keşfin en dikkat çekici özelliği ise bu organik bataryanın güneş ya da rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen enerjiyi depolayabiliyor oluşu.

Türkiye'de de her geçen gün biraz daha gelişen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik eldesi, bilim insanlarının yeni keşfiyle çok daha aktif olarak kullanılabilecek gibi görünüyor. Çünkü rüzgar ya da güneş gibi kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisini depolamak hem çok zor hem de fazlasıyla pahalı. Hal böyle olunca da elde edilen elektrik, doğrudan enerji aktarım hatlarına bağlanarak şebekeye aktarılıyordu. Yeni keşifse yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin çok uygun maliyetlerle depolanabilmesinin önünü açıyor.

Bilim insanlarının organik bataryası işte böyle görünüyor

Organik batarya, temelinde vanadyum redoks akış pillerine dayanıyor. Sabit yapıda olan bu pil türü, az önce de bahsettiğimiz gibi güneş ya da rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını sağlarlar. Ancak bu pillerin yapısında bulunan vanadyum isimli metal, hem çok nadir bulunuyor hem de çok pahalı. İşte bilim insanlarının organik pili, vanadyum ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Uzmanlar, vanadyum redoks pillerini daha uygun fiyatlara mal edebilmek için su bazlı elektrolitler de kullanıyorlardı. Bu sayede söz konusu pilin kullanımı güvenli hale getirilmiş oluyordu. Ancak bu kez de enerjinin yoğunluğu ciddi oranda düşüyor, pil işlevselliğini yitiriyordu. İşte organik piller, bu sorunun da önüne geçilmesini sağlamış oluyor.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla su bazlı elektrolitleri, pedot olarak isimlendirilen iki polimerin karışımıyla birleştirdiler. Pil için gerekli olan su bazlı elektroliti ise tahta gibi kolay erişilebilen bir malzemeden temin edilebilen kinon molekülünün çözeltisi olarak belirleyen bilim insanları, oldukça etkili sonuçlar doğuran bir yapıyla karşılaştılar. Bu maddelerin birbirleriyle çok uyumlu olduklarını fark eden bilim insanları, bu sayede organik pili üretmiş oldular.

Uzmanlar tarafından üretilen organik pillerin enerji verimliliği, vanadyum redoks pillerine oranla biraz düşük. Ancak bunun bir sorun olmadığını söyleyen bilim insanları, maliyetteki uygunluğun, aradaki farkı kapattığını söylüyorlar. Ayrıca bilim insanlarına göre organik piller son derece ucuz oluşlarının yanı sıra, tamamen geri dönüştürülebilir bir şekilde üretilebiliyor. Uzmanlar, bu tür pillerin elektrik motorlu otomobillerden evlere enerji sunan şebekelerde bile kullanılabileceğini söylüyorlar.