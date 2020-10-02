ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri’de kurulacak lityum iyon pil üretim tesisinin temelleri, düzenlenen törenle birlikte atıldı. Önümüzdeki sene inşaatı tamamlanacak tesis, 2030’lu yıllarda yıllık 21 milyon üretim kapasitesine sahip olacak.

Tesla gibi büyük otomotiv şirketlerinin de önemli yatırımlar yaptığı pil teknolojisi, özellikle elektrikli otomobillerin aramıza katılmasıyla daha önemli olmaya başladı. Bu konuda Türkiye’nin yerli çözümler üretmesi adına çalışmalar yürüten ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temelini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımıyla Kayseri’de attı.

Düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri’nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesisin temel atma töreninde “Küresel güç Türkiye vizyonuyla hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına, radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliliği esas olan çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Lityum iyon pil teknolojisi geleceğin petrolü olacak”

Lityum iyon pil teknolojisini geleceğin petrolü olarak nitelendiren Demir, bu teknolojinin depolanabilir enerji alanında kullanılacağını ve ilk olarak yurt dışına bağımlılığın azalacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in tam açıklamaları şu şekilde:

“Dünya pil ve batarya üretim teknolojileri ve tiplerindeki yeniliklerin çeşitli platformlarda takibi yapılarak ülkemiz endüstrisine kazandırılması ve yerli üretimin en kısa sürede hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en aza indirilmesi noktasında sektör olarak bunu sürdürmek zorundayız. Kayseri’de temeli atılan bu fabrika ile ilk lityum iyon pil üretimini de sağlamış olacağız. Ayrıca savunma sanayi sektörümüzün yerlileştirilmesine yönelik hazırlanan yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve de katma değeri yüksek olan bu yatırım, pil teknolojisi ve üretimi konusunda öncelikle teknoloji transferi ile pil tasarımı, reçetesi ve üretim metodolojisine yönelik ülkemize teknoloji transferini ve Ar-Ge personelinin yetiştirilerek ülke içerisinde kendi pil teknolojimizi oluşturmayı sağlayacaktır.”

Hazırlanacak tesisin sadece mobilite sektöründe değil, enerji sektörünü de destekleyeceğini söyleyen Demir, “Ülkemizdeki çalışmaların yurt dışındaki gelişmelerin taklit edilmesi şeklinde değil, ülke şartlarına özgü yöntemler ile yapılmasını ve arz güvenliğini sağlayacak, bu alanda dışa bağımlılığı azaltacaktır” dedi.

Üretim kapasitesi 21 milyon adet olacak

Temel atma töreninde konuşma yapan ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, firmada yaklaşık 300 çeşit batarya sistemi ve 20 çeşit akü sistemi üretileceğini söyleyerek, “Yapılan yoğun çalışmalar, görüşmeler ve analizler sonucunda, 2030'lu yıllarda dünyada yüzde 40'lık pazar payıyla 47 milyar dolarlık hacme sahip olacak nikel magnezyum kobalt baz yapıda yılda 21 milyon adet üretim yapabilecek kapasiteyle, kullanım alanı en yaygın ve pazar payı en büyük olan silindirik pil üretimine başlamaya karar verilmiştir. Hazırladığı 12 yıllık yol haritası kapsamında ASPİLSAN Enerji, savunma ve sanayimizin kullandığı ve kullanacağı mobil araç ve sistemlerin ihtiyaç duyacağı lityum iyon silindirik pillere ilave olarak prizmatik ve lityum iyon piller ile her türlü araç pili, yakıt pili, süper kapasitör, katı elektrolit, sıvı hidrojen ve metal anotları özgün, yerli ve milli olarak eşgüdümlü çalışmalarla tasarlamayı ve üretmeyi planlamıştır" ifadelerini kullandı.

Fabrika, 25 bin metrekare alana kurulacak

Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması planlanan lityum iyon pil tesisinin yurt dışından temin edilecek makine altyapısıyla ilgili çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklanırken, tesisin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracağını söyledi.