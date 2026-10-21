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Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A18 4G Türkiye'de Satışa Sunuldu

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Samsung, bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A18 4G'yi ülkemize getirdi. İşte özellikleri ve fiyatı.

Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A18 4G Türkiye'de Satışa Sunuldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un bütçe dostu A serisi telefonları amiral gemisi modellerinden bile daha çok ilgi görüyordu. Bu kapsamda da eylül ayında Galaxy A18 4G isimli çok uygun fiyatlı bir telefonun tanıtıldığını görmüştük. Şimdi ise bu cihaz hakkında ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

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Samsung, Galaxy A18 4G modelini resmen ülkemizde satışa sundu. Telefon, çok beklentisi olmayanlara yönelik temel ihtiyaçlara odaklanan bir model olarak karşımıza çıkıyor. 164,4 × 77,9 × 7,7 mm boyutlara ve 193 gram ağırlığa sahip.

İçerikten Görseller

Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A18 4G Türkiye'de Satışa Sunuldu
galax
a32

Samsung Galaxy A18 4G fiyatı

galax

Versiyon Fiyatıı
4 GB + 128 GB 17.999 TL

Samsung Galaxy A18 4G özellikleri

a32
Ekran 6,7 inç, 1080x2340, 90 Hz, Super AMOLED
İşlemci Exynos 1610
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi One UI 9 (Android 17)

Galaxy A18 4G, ön yüzünde Gorilla Glass Victus koruma teknolojisine sahip 6,7 inç boyutunda bir ekran taşıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. Gücünü Exynos 1610 işlemciden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama var.

Kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bunlar 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera. Önde ise 13 MP selfie kamerası var. Telefonda 25W destekli 5000 mAh batarya olduğunu da belirtelim.

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Samsung Galaxy

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