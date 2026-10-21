Samsung, bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A18 4G'yi ülkemize getirdi. İşte özellikleri ve fiyatı.

Samsung’un bütçe dostu A serisi telefonları amiral gemisi modellerinden bile daha çok ilgi görüyordu. Bu kapsamda da eylül ayında Galaxy A18 4G isimli çok uygun fiyatlı bir telefonun tanıtıldığını görmüştük. Şimdi ise bu cihaz hakkında ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

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Samsung, Galaxy A18 4G modelini resmen ülkemizde satışa sundu. Telefon, çok beklentisi olmayanlara yönelik temel ihtiyaçlara odaklanan bir model olarak karşımıza çıkıyor. 164,4 × 77,9 × 7,7 mm boyutlara ve 193 gram ağırlığa sahip.

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Samsung Galaxy A18 4G fiyatı

Versiyon Fiyatıı 4 GB + 128 GB 17.999 TL

Samsung Galaxy A18 4G özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080x2340, 90 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1610 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi One UI 9 (Android 17)

Galaxy A18 4G, ön yüzünde Gorilla Glass Victus koruma teknolojisine sahip 6,7 inç boyutunda bir ekran taşıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. Gücünü Exynos 1610 işlemciden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama var.

Kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bunlar 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera. Önde ise 13 MP selfie kamerası var. Telefonda 25W destekli 5000 mAh batarya olduğunu da belirtelim.