Erkeğin Kalbine Giden Yol Cinsellikten Geçiyor

Erkek ve kadın beyinlerinin farklı çalıştığıyla ilgili tartışmalar on yıllardır süregeliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma bu iddianın doğruluğunu kanıtlayacak nitelikte. Yapılan yeni bir araştırmaya göre erkek beyninin cinsellik ile sıkı bağlantıları bulunuyor.

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer sözünü birçoğumuz duymuştur. Ancak görünüşe göre bu söz sanıldığı kadar doğru değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre erkeğin kalbine giden yol midesinden değil seksten geçiyor. Araştırmacılar, erkek beyninin seks ile oldukça bağlantılı olduğunu keşfetti.

Kadınlarda ise durum tam tersi. Araştırmada, kadınlarda benzer nöronlara rastlanmadı. Yani kadınlar için seks yemekten sonra geliyor.

Bu nöronlar, yuvarlak solucanların beyinlerinde bulunsa da Londra Üniversitesi’nden bilim insanları benzer bir mekanizmanın insanlarda da olmasının oldukça muhtemel olduğunu söyledi. Onlarca yıldır çeşitli disiplinlerdeki insanlar tarafından tartışılan kadın ve erkek beyninin farklı olduğu konusuna dair somut bir kanıt bulunuyor.

Erkek ve kadın beyni

Albert Einstein Tıp Okulu Sinirbilimi ve Genetik Bölümü’nden ve araştırmanın yazarlarından Profesör Scott Emmons, “Çalışma ufak kurtlar üzerinde gerçekleştirilse de insan cinselliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklendirmesi gibi konuları muhtemelen anlamamıza ve değerlendirmemize yardımcı olacak bir perspektif verecek. İnsanlara bakmasak da erkek ve kadınların beyinlerinin farklı nöronlara sahip olması oldukça muhtemel” ifadelerini kullandı.

Solucanlar üzerinde geçmişten bu yana uzun süredir çalışılıyor olmasına rağmen bu yeni hücrelerin ilk kez bulunması araştırmacıları da oldukça şaşırttı. Yeni nöronlar MCM (erkek hücrelerinin gizemi) olarak adlandırıldı.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Arantza Barrios “Beynin öğrenmeye ayrılmış kısmı insanlar da dahil olmak üzere birçok hayvanda cinsiyetlere göre ayrılıyor. Ancak bu farklılıkların direkt olarak davranışları nasıl etkilediği tam olarak belli değil. İki cinsiyet arasındaki genetik ve gelişimsel farklılıkların, cinsel olgunlaşma sırasında erkek solucanların beyinlerini yapısal olarak nasıl yönlendirdiğini gösterdik. Bu değişiklikler, erkeklerin beyinlerinin farklı çalışmasını sağlıyor. Geçmişteki cinsel birliktelikleri hatırlamasına ve gelecekte seksi ön planda tutmasına izin veriyor.” ifadelerini kullandı.