Üniversite öğrencisi bir genç, erkek olduğu için bir sitede gördüğü evi tutamadı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, gencin başvurusu üzerine ev sahibine, emlakçıya ve ilanın yer aldığı internet sitesine 102 bin TL ceza verdi.

Türkiye genelinde ev kiraları adeta uçmuş durumda. Durum böyle olunca özellikle de öğrenciler ayşayacak yer bulmakta ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Ayrıca yalnızca yüksek kiralar değil, aynı zamanda ev sahiplerinin kiracı tercih etmesi de durumu zorlaştırıyor.

İşte bugün yaşanan bir olay da bunun bir örneği. Üniversiteye gidecek bir genç, ismi açıklanmayan bir internet sitesinde gördüğü bir evi beğenmesine rağmen tutamadı. Gelen bilgilere göre bunun nedeni ise ev sahibinin erkek öğrenci istememesiydi.

Ev sahibine, emlakçıya ve internet sitesine cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle toplamda 102 bin TL ceza kesildi

Öğrenimini sürdürmek için ismi açıklanmayan bir şehre gidecek M.F.K, gördüğü bir ilan üzerine emlakçıyı aradı. Emlakçı ise gence ev sahibinin evi sadece kız öğrencilere kiralamak istediğini ifade etti. Ayrıca, ilan başlığında “aileye, bayan öğrenciye uygun 3+1 temiz ara kat daire” yazdığı da belirtildi.

Bu yaşananların ardından M.F.K,) evi kiralarken cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını söyleyerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Durumun ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu belirten genç, ayrıca muhatap ile iletişime geçemediğini de ifade etti.

TİHEK, sunulan ekran görüntüleri ve diğer bilgiler üzerinden yapılan değerlendirmenin ardından üniversite öğrencisinin iddiasını haklı buldu ve ev sahibini, emlakçıyı ve internet sitesini cezaya çarptırdı. Cinsiyet nedeniyle evin kiralanmadığını belirten kurum, ev sahibine ve emlakçıya 6 bin, ilana müdahale etmeyen internet sitesine ise 89 bin 571 TL para cezası verdi.