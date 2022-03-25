Erkekler günümüzde pek çok korunma yöntemi kullansalar da bunların birçoğunda hala çok sayıda risk var. Kadınlara özgü olduğu düşünülen 'doğum kontrol hapları' ise erkekler için de bir seçenek olmaya hazırlanıyor.

Günümüzde hormon tedavisi gibi durumlarda da faydalanabilen doğum kontrol hapları, kadınlar tarafından kullanılan ve genelde istenmeyen gebeliklerin önüne geçmeyi amaçlayan bir yöntem. Bunun dışında pek çok bilinen doğum kontrol yöntemi olsa da kadınlar tarafından bu haplar sıkça kullanılmaya devam ediliyor.

Doğum kontrol hapları, kadınlar tarafından düzenli kullanıldığında yüzde 99’a kadar bir koruma sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra benzer korunma yöntemleriyle de bu orana yakın bir sonuç elde edilebiliyor. Erkekler için böyle bir hap ise henüz geliştirilmemişti; ta ki bugüne kadar...

Erkek fareler üzerinde yüzde 99 etkili olan doğum kontrol hapı geliştirildi

Erkekler doğum kontrol yöntemi olarak genel olarak sıklıkla prezervatif ve geri çekilme yöntemini kullansa da iki yöntemde de olası riskler çok fazla. Bu amaçla erkeklerin zevklerinden ödün vermeden daha az risk alarak ilişki yaşayabilmeleri amacıyla yeni bir yöntem geliştirildi. ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde erkekler üzerinde doğum kontrol hapı kullanımıyla elde edilen sonuçları ortaya koydu. Bilim insanları tarafından elde edilen bu ‘erkeklere özel’ hormon içermeyen doğum kontrol hapları, fareler üzerinde yüzde 99 etkili oldu.

Dört hafta boyunca ağız yoluyla farelere verilen hapların, erkek farelerdeki sperm sayısını büyük ölçüde azalttığı ve herhangi bir yan etkisinin olmadığı gözlemlendi. Şimdi pek çoğunuzun aklında “Ya sperm sayım eski haline dönmezse?” sorusu olduğunu biliyoruz. Araştırmacılar bu konuya da açıklık getirerek vücudun 4-6 hafta sonra eski haline döndüğünü belirtiyor. Bununla birlikte de sadece kadınlara özgü olarak bilinen doğum kontrol haplarını erkeklerin de kullanabilmesi için büyük bir adım atılmış oldu. Araştırmacılar ilerleyen günlerde bu hapların insanlar üzerindeki etkisini test etmeye hazırlanıyor.

Yine de söylememiz gerekir ki; hiçbir doğum kontrol yöntemi ne %100 bir koruma sağlayamıyor. Genelde kadınlar tarafından daha kolay ve yüksek bir koruma sağlaması gerekçesiyle sıkça tercih edilen doğum kontrol hapları, erkeklerin de gözdesi olacak gibi görünüyor.

Erkekler için üretilen doğum kontrol hapına sosyal medya kullanıcılarından ilginç tepkiler geldi