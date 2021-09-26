Geçtiğimiz günlerde 18 yaşından küçükler için 'zararlı' ilan edilen Kalp Çarpıntısı isimli kitap zarf içerisinde ve 'küçüklere zararlıdır' etiketi ile satılmaya başlandı. Karar sonrası uygulamaya konan yöntem tepki topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Alice Oseman'ın iki eşcinsel karakterin hikayesini anlattığı 'Kalp Çarpıntısı' kitabı ile ilgil geçtiğimiz günlerde enteresan bir karara imza attı.

Kurulun 8 Eylül 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre iki ciltlik kitap ''18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır(zararlı) tesir yapacak nitelikte'' olarak belirlendi. Çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu için müstehcen ilan edilen kitap hakkında yayınlanan kararda "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kapalı zarf içinde, 'küçüklere zararlıdır' etiketi ile satılıyor:

Alınan karar sonrası, kitabın kapalı zarflar içerisinde ve 'küçüklere zararlıdır' ibaresi ile satışa sunulduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Kitap, aynı okulda okuyan ve önce yakın arkadaş olup ardından da birbirine aşık olan Charlie ve Nick'in hikayesini anlatıyor.

Gökkuşağı renklerinin suç sayıldığı, eşcinselliğin özenilerek 'olunan' bir şey olduğu düşüncesinin empoze edildiği bir dönemde uygulamaya konan bu karara sosyal medyada tepki geldi. Pek çok Twitter kullanıcısı, kitabın bu şekilde satılmasını mizahi bir yolla eleştirmeyi seçti. Aynı zamanda kitabın internet üzerinden satışlarının da durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Twitter'dan gelen tepkiler: