Eski Cep Telefonları Tekrar Popüler Olmaya Başladı

Gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre; tüm dünyada akıllı telefon satışları sadece %2 artarken, akıllı olmayan cep telefonu satışları ise %5 oranında arttı.

İngiltere merkezli The Independent haber sitesi, 2017 yılında dünya genelinde ‘yalnızca arama yapabilen’ eski model cep telefonu satışlarında %5 artış olduğunu yazdı. Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış ise sadece %2 oldu.

The Independent, eski tip cep telefonu satışlarındaki artışa gerekçe olarak, "İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çabalıyor" yorumunda bulundu.

Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu dile getirilirken, gazeteye konuşan dijital detoks uzmanı Tanya Goodin, “Bu neticeye şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz de akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek manasına geleceğini yavaş yavaş anlıyoruz” dedi.