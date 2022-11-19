İnanalım ya da inanmayalım, herkes burcunun ne olduğunu bilir… Gelin bir de eski Türk astrolojisine göre burcunuz neymiş onu öğrenelim.

Onlarca yıldır pek çok bilimsel araştırma, burçlar ve astroloji konusunun hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını göstermiş olsa da bu konuya olan ilgi asla azalmıyor. İnananlar için burçlar hayatlarını yönetecekleri bir hale bile gelirken, inanmayanlar için de bir eğlence aracı oluyor.

Günümüzde 'modern astrolojiye' göre binlerce yıllık birikimle elde edilen sonuçlarla 12 burç var. Ancak tarih boyunca farklı toplumlar gökyüzüne baktıklarında gördüklerini farklı yorumlayıp bu konuya bambaşka bakış açıları da kazandırmışlar. O toplumlardan biri de Karaçay-Balkar Türkleri olmuş…

Karaçay-Balkar Türkleri'ne göre tam 36 farklı burç varmış.

Eski Türk astrolojisi, Türk boylarının mitolojisi ve hikayeleri üzerine araştırmalar yapan bir yazar olan Sufilya Semenova (Sofi Tram-Semen) tarafından 20 yıl boyunca süren araştırmalar sonucu ortaya çıkan 'Türk Astrolojisi' kitabında yer alan bilgilere göre Türklerin Nart Boyu Hun-Karaçay Astroloji'sinde 36 farklı burç varmış.

12 yıllık hayvan takvimi, 36 yıldız grubunu ve 36 burcu detaylarıyla anlatan bu kitap, aynı zamanda Türklerin diğer kültürler ile etkileşimlerine ve mitolojik anlatılarının ne yönde geliştiğine de güzel bir örnek.

Lafı uzatmadan 36 burca ve 'kişilik özelliklerine bakalım…

Ocak ayında doğan burçlar

Beçel (2-12 Ocak): Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar.

Pırsıuay (13-20 Ocak): Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür düşünceli, gururlu. Uzun yaşar.

Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.

Şubat ayında doğan burçlar

Cantay (2-10 Şubat): Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.

Ergür (11-18 Şubat): Duygusal, hayalci, önder, ufku açık, mistik konulara meraklı, karamsar, yaratıcı.

Sönegey (18-28 (29) Şubat): Şair, sanatçı, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik, duygusal.

Mart ayında doğan burçlar

Cannan (1-9 Mart): İyi yürekli, baskıcı, tatlı dilli, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.

Şatık (10-20 Mart): Huzursuz, gururlu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, gururlu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.

Nisan ayında doğan burçlar

Hımmıy (1-10 Nisan): İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için ömür boyu çalışır.

Huttus (11-20 Nisan): Hassas, mantıklı, dürüst, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven.

Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı. İyimserlik ve karamsarlık aynı anda gözlenir.

Mayıs ayında doğan burçlar

Çolpancı (1-10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli.

Kölköl (11-21 Mayıs): Enerji dolu, devamlı bilgi isteyen, aşkta şahane, önder, kahraman.

Çamay (22-31 Mayıs): Fantezisi zengin, temiz ahlaklı, idealist, söz, yazı ve fikirde önder, çok taraflı, yetenekli.

Haziran ayında doğan burçlar

Küylü (1-10 Haziran): Düzeni sever, gururlu, kaderci, planlı, ağzı sıkı, yalanı ve ihaneti kabul etmez.

Kuşmuş (11-21 Haziran): Mantıklı, parlak, iyimser, gösterişçi, eleştirel, kaderci, mistik konulara meraklı, sanat ve edebiyata ilgi duyar.

Sezgek (22-30 Haziran): Mızmız, tatlı dilli, içine kapanık, inatçı, intikamcı, yetenekli, önsezisi kuvvetli, yaratıcı.,

Temmuz ayında doğan burçlar

Kuşdüger (1-11 Temmuz): Duygularını mantıktan önde tutan, çocuk ruhlu, dengesiz, tembel, kararsız, karamsar, yetenekli.

Gondaray (12-22 Temmuz): Hayalci, hafızası kuvvetli, geçmişe özlem duyan, his dünyası zengin, dürüst, müziği ve siyaseti seven.

Ötgür (23-31 Temmuz): Gururlu, zeki, maddi problemleri büyüten, çekici.

Ağustos ayında doğan burçlar

Küsümmü (1-12 Ağustos): İyi arkadaş, dedikoducu, önder, bir numara olmayı seven, maceracı.

Künlü (13-23 Ağustos): Duygusal, hassas, gururlu, maceracı.

Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Ekonomi, sanat ve edebiyata yetenekli, dürüst, insancıl, yaratıcı, otoriter.

Eylül ayında doğan burçlar

Atçak (2-13 Eylül): Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, şanslı, gururlu, hassas, gelenekçi.

Kıllı (14-23 Eylül): Otoriter, gururlu, sabit fikirli, sert, zeki, duygusal, aşk hayatında utangaç, çekingen, yazarlığa yatkın.

Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk ve vicdan sahibi, dürüst, kompleksli, gösterişçi, hayalci, dekoratörlüğe ve dikişe meraklı.

Ekim ayında doğan burçlar

Ban (4-12 Ekim): Duygusal, düzenli, enerji, kaderci, hümanist.

Cemiş (13-23 Ekim): İyimser, dürüst, ahlaklı, mantıklı, eleştirel, altıncı hissi kuvvetli, şanslı, önder, filozof.

Batık (24 Ekim-1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, muammalı ruhlu, iki kutuplu, cesur, gaddar, mükemmel arkadaş, çekici, önder.

Kasım ayında doğan burçlar

Hırtlı (2-12 Kasım): Kararlı, gururlu, savaşçı, spora ve sanata düşkün.

Tutamış (13-22 Kasım): Muhafazakar, fedakar, idealist, çapkın, çift karakterli, pragmatik.

Uslu (23 Kasım-2 Aralık): Objektif, ilime meraklı, dengeli, hoşgörülü.

Aralık ayında doğan burçlar

Kutas (3-12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik, düşüncesiz, kararlı, anlaşılmaz, nazik, hassas, gururlu, kıskanç.

Tusanak (13-21 Aralık): Güçlü karakterli, endişeli, şüpheli, şanslı, emir vermeyi seven, hareketli, tutumlu, gaddar.

Tutar (22 Aralık-1 Ocak): İradeli, çalışkan, kahraman. Arkadaşı az olur, zaman zaman yersiz küser, hayatının son kısmında rahat eder.

Siz kaç tanesini okuyup 'A bu da bana uyuyor' dediniz?

Aslında bu 'eski Türk astrolojisi burçları' bize burçların neden gerçek olmadığını bir kez daha güzelce gösteriyor. Burada yazan kelimelerden pek çoğu için pek çoğumuz 'aynı ben' diyebiliriz. Mesela ben tam 16 tanesine uyuyorum!

Zaten kitabın yazarı da bir açıklamasında ''Ben ne falcıyım, ne astroloğum, ne de büyücü. Sadece bu kültürde varolan öğeleri ortaya koymaya çalıştım. Araştırmacı sıfatıyla bu bilgilerin kaybolmamasına yardımcı olmayı amaçladım'' diyerek amacının yalnızca sözlü gelenekle silikleşmiş bir anlatıyı günümüze ulaştırmak olduğunu vurgulamış.

Çok uzatmayacağım ancak eğer burçların gerçek olup olmadığına dair bilimsel bir yazı okumak isterseniz bu yazıma da göz atabilirsiniz:

Türk astrolojisindeki 36 burca yönelik elimizde ne var?

Açıkçası bu içeriği hazırlarken Türk astrolojisinin 36 burcuna yönelik çok fazla veriye ulaşamadım. Haliyle tamamen yazarın yalancısıyız… Fakat 12 hayvanlı takvim gibi bazı bilgilerin doğrulunu da farklı araştırmalarla teyit ettiğimi söyleyebilirim.

Umarım içerik sizi eğlendirmiştir. Türk burcunuzun ne çıktığını yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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