Yargıç, X'in Twitter yok iddiasını geçersiz buldu. Elon Musk, 400.000 dolarlık para cezasından kurtulamadı.

X, Avustralya'da yürütülen bir davada Twitter'ın artık var olmadığını öne sürerek 400.000 dolarlık cezanın ödenmesinden kaçınmaya çalıştı. Ancak bu iddia yargıç tarafından reddedildi.

Avustralya'nın eSafety Komisyonu, geçen yıl X'ten platformda çocuk cinsel istismarına ilişkin detay bilgileri talep etti. Şirketin verdiği yanıtta birçok soruya cevap verilmedi ve bazı bölümler tamamen boş bırakıldı. Bu sebeple X, 400.000 dolardan fazla bir ceza ile karşılaştı.

Yargıç, X'in Twitter'la ilgili savunmasını geçersiz buldu

Mahkeme belgelerine göre, X, Twitter'ın 15 Mart 2023 itibarıyla “artık var olmadığını” iddia ettiği bir argümanı vardı. X bu argümanında Twitter’a ait bir sosyal medya hizmeti sağlama yükümlülüğünün kalmadığını savundu. Ancak Yargıç Michael Wheelahan, bu iddianın mantıksal bir dayanağı olmadığını söyledi.

eSafety Komisyonu Başkanı Inman Grant, mahkeme kararının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Grant, X'in argümanının kabul edilmesinin, yabancı şirketlerin düzenleyici yükümlülüklerden kaçmasına olanak tanıyabilecek tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini vurguladı.