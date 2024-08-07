Yorgunken, uykumuz varken ya da birisini esnerken görürken esnemeden edemiyoruz. Bu doğal bedensel işlevi gerçekleştirirken kulaklarımızın da tıkandığını fark ettiniz mi?

Kimi zaman umursamasak da bazen can sıkıcı bir hâl alabiliyor. Ancak esnerken kulak tıkanmasından kaçınılmayacağını göz önüne alırsak o kadar da ciddiye alınacak bir konu olmayabilir.

Kulakta oluşan tıkanıklığın esas sebebi sizce ne olabilir?

Esnerken akciğerlerimize büyük miktarda hava çekilmesiyle kulaklarımızdaki östaki boruları açılıyor.

Östaki borusu, orta kulak ile boğazın arkasındaki burun boşluğunu bağlayan bir tüptür. Bu boru normalde kapalıdır fakat yutkunma, esneme veya bazı hareketler sırasında kısa süreliğine açılır. Östaki borusunun açılması, orta kulakta biriken hava basıncını dengelemeye de yardımcı olur.

Ancak esneme sırasında östaki borusu tamamen veya yeterince hızlı açılmazsa orta kulak ile çevre arasındaki basınç farkı oluşabilir. Bu basınç dengesizliği de bizim hissettiğimiz kulakta dolgunluk veya tıkanıklık hissine yol açabiliyor.

Kulak zarında meydana gelen bu basınç farkı, zarın geçici olarak içe veya dışa doğru şişmesine neden olabiliyor ve böylece kulakta tıkanıklık hissi oluşturuyor.

Esneme, kulak tıkanıklığını tetikleyebilecek tek etken değil elbette.

Yutkunma, sakız çiğneme veya uçakta seyahat etme gibi basınç değişiklikleri içeren diğer faaliyetler de benzer kulak duyumlarına yol açabiliyor. Bu tür durumlar, östaki borusunun açılmasını ve orta kulakta basıncın dengelenmesini gerektiriyor.

Ancak östaki borusunun doğru bir şekilde açılmaması durumunda kulakta geçici bir tıkanıklık hissi ortaya çıkabiliyor.

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