COVID-19 sokaklarda dolanırken evde yapacak yeni şeyler arar olduk. Filmler izledik, diziler bitirdik, kitaplar listeledik ama sonunda kendimizi sıkıntıdan tavanı izler bulduk. Sosyal mesafeye uyduk ama hoş sohbete hasret kaldık. Bütün bu dertlerden biz de muzdaribiz. Bu yüzden muhabbetin dibine vuran 18 Podcast ve YouTube kanalını sizin için listeledik.

Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün size evde karantina hayatı yaşarken nasıl güzel vakit geçirilir challenge’ı yapacağım. COVID-19 ülke sınırlarımıza girdiğinden beri imkanı olan herkes, zorunda kalmadıkça marketten öteye gidemez oldu. Evde izlenecek dizi ve filmleri bitirdik, farklı şeyler aramaya koyulduk.

Can sıkıntısına şifa, dertlere deva 18 Podcast ve YouTube kanalını şuraya iliştiriyoruz. Listede çok iyi bildiğiniz kanallar olduğu kadar pek bilinmeyen ama bizim kefil olduklarımız da var. Biz samimiyetine ve abonelerinin beğenisine güvendiklerimizi sizinle paylaştık. Lafı çok uzatmadan listeye geçelim. Malum hepimiz çok sıkıldık.

Biraz muhabbet, biraz sohbet, biraz eğlence olsun diyenler için:

Kutsal Motor

Sinemaya dair her şeyi konuşan, farklı başlıklar atıp sanatçıları en samimi sohbetlerde yakalayan bir YouTube kanalı. En son baktığımızda 123 bin aboneye sahipti. Dizi ve film önerileri versin, sinemaya farklı bir bakış açısı kazandırsın diyorsanız bu kanala mutlaka bir göz atın.

Birçok farklı ve eğlenceli serilere sahip kanalda bizim favorilerimizden biri de Kapsül. Filmlerde Sofralar gibi başlıklarla sinemaya hakim olan temaları farklı filmleri karşılaştırarak değerlendiriyor. Tam da izleyip izleyip sinema üzerine sohbet etmelik kanal, ne dersiniz?

Kamusal Mizah

Amatör bir ekip profesyonel mizah yapıyor dediler, geldik. Yapımcıdan oyuncuya reklamcıdan makyöze televizyon ve sinema sektörünün her aşamasını konuşuyorlar. 241 bin aboneli oldukça başarılı işler yapan bir kanal. Fikirlerine katılır mısınız katılmaz mısınız bilemeyiz. Ancak çok eğleneceğinizden eminiz. “Öyle uzun uzun video izleyemem ben. Kısa olsun ama eğlenceli olsun” diyenler için 4-5 dakikalık skeçler sunuyorlar. Hap niyetine atmalık video arayanları sayfalarına davet ediyoruz.

Flu TV

İlker Canikligil tarafından kurulan ‘dünyanın en otantik platformu’. Sanat sohbetlerinden tutun boş modern sohbetlerine baştan aşağı sohbet muhabbet dolu bir kanal. 285 bin abonesiyle dizileri, filmleri, günceli, eskiyi kısacası canlarının istediği her şeyi konuşuyorlar. Konuştukça da öğretiyorlar.

“Yönetmen olan ama yönetmenlik yapmayan bir adam film eleştirisi yapıyor.” Yaptıklarını bizim için böyle özetliyorlar. Ancak geldiği nokta bundan çok daha otantik. Olmaz Öyle Saçma Tarih ve Sanat Tarihi gibi serilerle film ve dizi incelemekten çok daha fazlasını bildiklerini kanıtlıyor.

NeyseNe

Tatlı tatlı film sohbeti yapan bir kanal düşünün. Loş loş sohbetler etsinler. Bazı nefis filmler önersinler. Laps laps laps her şeyi konuşsunlar. Yapıyorlar, hem de 141 bin aboneyle yapıyorlar. Konuklara sürekli aynı soruların sorulup aynı konuların konuşulduğu birçok program var. Bunların arasında NeyseNe bizim gözümüze çarptı doğrusu.

Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler serisinde sunucu ya da konuk yok. Aynı dertleri, benzer hayatları olan iki insan oturup sohbet ediyor. Sektörün dertlerinden giriyor, sinemanın güzelliklerinden çıkıyor. Melikşah Altuntaş'ın Bazı Nefis Filmler serisinde ise başından sonuna film konuşuluyor, konuşulanlar inceleniyor, incelenenler öneriliyor.

Film Koması

İyi bir film izlemek isteyenler, sinema dünyasının kanayan yaralarından muzdaripler, ilginç olaylara şahit olanlar ya da olmak isteyenler bu podcast serisini seveceğinizden eminiz. NeyseNe ekibinden Melikşah Altuntaş kendisi hazırlayıp sunuyor. Yine yabancı filmleri doğru telaffuz ediyor muyum diye tereddütte kalıyor ama her zamanki gibi listelerinin kalitesini güveniyor.

Film Koması’nda “Sıra dışı öğretmenler” gibi farklı temalarda listeler yer alıyor. Zaman zaman kendini tutamayıp sinemaya dair hepimizin aklını kurcalayan sorunlar üzerine de konuşuyor. Storytel sponsorluğunda kaydedilen bu podcast serisinde hoş bir monolog dinleyip yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Oyun oynayayım, oyun konuşayım diyenler için:

Pintipanda TV

Sadece bir oyun kanalı demek içimize sinmedi. Oyun oynamakla kalmıyor, adeta oyunun dünyasında yaşıyor. İzleyenleri de oyunun içine çekerek başından sonuna sohbet muhabbet derken video bitiyor. 894 bin abonesine oyunu oynattığı yetmiyormuş gibi defalarca oynadığınız oyunun videosunu bile izletiyor.

“6 yaşındaki kız çocuğu gibi çığlık atarım! Berbat ve beceriksiz oynarım ama güzel hikayeler anlatırım ;) Her türlü oyun, her türlü muhabbet var masamızda, gelin beraber yiyelim. Afiyet olsun” diyor. Buyurun sofraya.

Dost Kayaoğlu

Yine ilk bakışta bir oyun kanalı gibi görünen ama içeride çok daha fazlasını barındıran bir YouTube kanalı. Canı ne isterse onu inceliyor, hangi filmi beğenirse onu konuşuyor. Animelerden, çocukluktan, anılardan bahsediyor. Yüzünü nereye koyarsanız koyun cuk oturan bir YouTuber kendisi.

276 bin aboneli kanalda kimsenin takmadığı oyunlar serisi en çok beğenilenlerden biri. Her videosunda oyunlardan bahsetmediğini söylemiştik. Bu seride oyunları anlatırken bir yandan da çocukluğundan hikayeler paylaşıyor. Yüzünün her yere yakıştığını ve eğlenceli animasyonları da düşünürsek güzel videolar sizi bekliyor.

Çağlar Avcıl

141 bin aboneye sahip parodi, skeç ve konsept videolar üreten bir YouTube kanalı. Popüler teknoloji, oyun ve sosyal medya üzerine konuşuyor, güldürüyor. Kısa videolarıyla tam da ‘Şunu izleyip geliyorum’ demelik içerik üretiyor.

Dürüst Olsaydı serisi firmaların reklamlarını parodi skeçlerle abonelerine sunuyor. Bilinen bilinmeyen, sevilen sevilmeyen birçok ürün, firma, oyun vb. ilgilendiği ne varsa karşılaştırıyor. Aynı zamanda teknolojiyle ilgileniyorsanız piyasada olan biteni yine kendi dilinde anlatıyor.

Multiplayer

Baştan aşağı oyun dolu bir kanal. Oyun incelemeleri, beklenilen oyunlar, yılın en iyi oyunları, oyunlarla ilgili gelişmeler… Araya biraz dizi, film, çizgi roman ve konu dışı sohbet videoları serpiştirilmiş olabilir. Orası da YouTuberlığın şanındandır diyelim. Ancak oyun dışı videoları da bir o kadar seviliyor ve izleniyor.

474 bin aboneye sahip kanal her geçen gün abone sayısını artırmaya devam ediyor. Ofiste oynadıkları FIFA maçlarıyla ekibin kalanıyla da tanışmaya başladığımız kanalı oyun severlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.

Kültürsüz muhabbet olmasın ama canım da sıkılmasın diyenler için:

Başak Kablan

Tam da yorumlara “Buralar değerlenir, şimdiden arsa alalım” yazmalık 383 bin aboneli Youtube kanalı. Kendi hayatına dair, hayatta ilgisini çeken her şeye dair konuşan ve her videosuyla ufkumuzu genişleten bir kanal.

Türkiye’de kitaplık satan mobilyacı olmaz mı? Olmuyormuş, biz de Başak’tan öğrendik. Hindistan’a da gitse Sivas’a da gitse aynı samimiyetle anlatan bir Youtuber kendisi. Şuraya çok sevdiğimiz bir lafını iliştiriyoruz. “O gün anladım cenaze evine gelen insanların destekçin değil, seyircin olduğunu”.

Fularsız Entellik

“Benim adım Immanuel Tolstoyevski, siz bana kısaca Sayın Tolstoyevski diyebilirsiniz” Ekşi sözlük çıkışlı, Twitter’da kitle toplayan sonra da podcast camiasına girmeye karar veren bir ekip var. Sayın Tolstoyevski mikrofonu almış eline konuşuyor da konuşuyor. Entel olduklarının altını çizmek isteriz çünkü önemli şeyler konuşuyorlar.

“Evde dört duvar arasındayken entel sohbetler çekilir mi bilemedik” demeyin. Dikkatiniz çekmek isteriz, bunlar fularsız.

Kalt’ın Podcast’i

Çoğumuzun YouTube’dan takip ettiği Kalt kanalının Spotify versiyonu. Amaç zihinlerini sözcükler yardımıyla birbirlerine aktarmak. Ama bize göre asıl amaç gülmek, güldürmek ve zihin açmak. Belki de onların böyle bir derdi yok ama bir kere dinleyince bir daha hiçbir şeye eskisi gibi bakamıyorsunuz. Tam otobüste, metrobüste dinlemelik podcast aslında. Ancak siz şimdilik evde dinleyin.

20’li Yaşlar

“Sen de 20’li yaşlardasın, ben de 20’li yaşlardayım. Ne yapsak, podcast mi yapsak?” demişler. Ortaya da ilk bölümüyle hatrı sayılır bir kitleye ulaşan eğlenceli bir sohbet çıkmış. Üniversiteden konuşuyorlar, sınavlardan konuşuyorlar, gençlik yıllarından hala genç olanlardan konuşuyorlar. 20’li yaşlar zor, öncesi de zor sonrası da zor. Bu zorluklardan herhangi birine dahilseniz bir bakın deriz.

Evde otur otur daraldım biraz da hareketli şeylerden konuşalım diyenler için:

Socrates Podcasts

Socrates ekibinin spor denince akla ne geliyorsa konuştuğu sohbet muhabbet ilerleyen bölümler vaat ediyoruz. Spordan kastımız sadece futbol da değil. Motor sporlarından basketbola, tenisten boksa ne var ne yok ortaya döküyorlar. Sporcu açıklamalarına tatlı tatlı diss atan bir ekip var içeride.

Bu ekip sayesinde spor, enişte sohbetlerinde geçen futbol yorumlarının ötesine geçiyor. Sporu lisedeki son beden eğitimi dersinde bırakanlar bile müptelası olabilir, şimdiden uyaralım. En sevilen serilerden olan Diyojen geçtiğimiz hafta itibariyle Socrates dışında da yayınlar yapmaya başladı.

Biz Evde Yokuz

Herkesin bir dünyayı gezme hayali vardır. Umarız siz de çantanızı sırtlar Finlandiya’dan Endonezya’ya aklınıza estiği gibi gezer dolanırsınız. Ne var ki şimdilik evde kalmak en iyi seçenek gibi görünüyor. Ancak kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığını korurken yeni yerler görmekten de vazgeçemiyoruz.

110 bin aboneye sahip kanallarıyla Duygu ve Bilgehan da herkesin hayalini kurduğu bu seyahate atılmış bir çift. 2014’te hayatlarını değiştirmeye ve dolu dolu bir hayat yaşamaya karar veriyor. Sırt çantalarını yüklenip ölmeden önce yapılacaklar listesi yapıp yola koyuluyor. Nereleri gezmiyorlar ne maceralara atılmıyorlar ki.

Asla Durma

Yine az bilinen, izledikçe kalori yakmalık bir YouTube kanalı. Yüzme, bisiklet, koşu, dağcılık, dalış… Bizim bildiğimiz sporlar bir yerde bitiyor ama Fatih bunlardan daha fazlasını yapıyor. Asla yerinde duramayan bir adamı izleyip yapılacak sporlar listenize yenilerini ekleyebilirsiniz. “Spor yapmak değil de izlemek beni açıyor” diyenleri de buraya alalım. Enerjisi bitmeyen bir spor sevdalısını izlemek eminiz ki çok hoşunuza gidecek.

Hep goygoy olmaz biraz da ciddiyet diyenler için:

Nereden Başlasam

Gazeteci, sunucu Mirgün Cabas ve gazeteci, sosyolog, yazar Can Kozanoğlu merak ettikleri ne varsa konuşuyor. Gündemde olan, bilmek istedikleri her şeye dair doğru soruları soruyor. Konuk ettikleri alanında uzman insanlar ise en anlaşılır cevapları veriyor.

Mitolojiden kuantuma, Rus klasiklerinden Anayasa tarihine kadar ne varsa bu programa dahil. Program bitince daha fazlasını öğrenmek isteyenler olur diye de düşünmüşler. Her programda daha fazlasını öğrenmek isteyenler için okuma önerileri de veriyorlar.

Cep Hikayeleri

“Ben de ne hikayeler var, anlatsam roman olur” diyen herkesi çevirip konuşturan bir kanal düşünün. “Anlat, dinliyorum” deyip gencinden yaşlısına, esnafından sanatçısına herkese mikrofon uzatıyorlar. Her hafta başka bir hikayeye kulak veriyorlar.

Evde odaları gezmekten sıkılanlar için listemiz verimli olmuştur diye umuyoruz. Sorumlu bir vatandaş olarak evde kaldığınız için teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz.