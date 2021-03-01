Evrenin Bir Simülasyon Olduğunu Kanıtlayabilecek Algoritma

ABD'nin Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı'ndan bir fizikçi, hiçbir fizik kuralı bilmediği halde gezegen yörüngelerini tahmin edebilen ve evrenin bir simülasyon olabileceği teorisini desteklediğini söylediği bir algoritma geliştirdi.

ABD Enerji Bakanlığı'nın Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı'ndan (PPPL) fizikçi Hong Qin, İsveçli filozof Nick Bostrom'un 2003 yılında yayınlamış olduğu ve içinde yaşamış olduğumuz dünyanın yapay bir simülasyon olabileceği yönündeki felsefi argümanından ilham alan dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi.

Hong Qin, söz konusu çalışmada gezegen yörüngelerini tahmin edebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Bir dakika! gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini öngören algoritmalar NASA ve diğer pek çok uzay ajansında zaten bulunuyor. O halde Qin’in çalışmasını “dikkat çekici” kılan şey ne?

Yapay zeka algoritması, hiçbir fizik kuralını bilmeden gezegen hareketlerini tahmin edebiliyor

Hong Qin tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirmiş olduğu algoritmaya hiçbir fizik kuralı öğretilmedi ve yalnızca gezegenlerin geçmişteki yörüngelerine dair veriler aktarıldı. Yani Qin’in geliştirmiş olduğu yapay zeka algoritması, hiçbir fizik kuralını bilmemesine rağmen makine öğrenimi yöntemi ile parabolik ve hiperbolik kaçış yörüngeleri de dahil olmak üzere güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor.

Qin, söz konusu algoritmayı geliştirirken Güneş ve diğer yıldızlara gücünü veren füzyon enerjisini toplamak için inşa edilen enerji tesislerindeki plazma parçacıklarına odaklandığını ve algoritmayı bu parçacıkların hareketlerini tahmin etmek, hatta yeri geldiğinde kontrol etmek üzere kurguladığını belirtiyor.

Hong Qin, geliştirdiği algoritma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Fizikte genellikle gözlemler yaparsınız, bu gözlemlere dayalı bir teori oluşturursunuz ve bu teoriyi yeni gözlemler hakkında tahminlerde bulunmak için kullanırsınız” ifadelerini kullanırken; geliştirmiş olduğu algoritmanın ise bir teori ya da fizik yasası kullanmadan doğru tahminler üretebildiğini belirtiyor.

Qin’e göre geliştirdiği algoritma, Bostrom'un “simülasyon” teorisini destekler nitelikte. “Evrenin dizüstü bilgisayarında çalışan algoritma nedir?” diyen Qin, böyle bir algoritma gerçekten varsa bunun basit bir algoritma olması gerektiğini, evrenin muazzam zenginliğinin söz konusu “dizüstü bilgisayarın” bellek kapasitesi ve işlemci gücünden geldiğini ve algoritmanın kendisinin basit olabileceğini belirtti. Yine de Qin’e göre varoluşu simüle edebilecek bir sisteme sahip olmak bir birkaç nesil daha teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor.