Hasan Can Kaya'nın 26 Mart Cuma günü Exxen'de yayınlanacak yeni dizisi "Bir Yeraltı S!T-COM'u"nun tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan video, dizinin neler sunacağına mini bir bakış atmamızı sağlıyor.

2020 yılında başlayan ve kısa bir süre içerisinde milyonlara ulaşarak Türkiye'nin en popüler talk showlarından bir tanesi haline gelen Konuşanlar'ın yapımcısı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen isimli platform için yeni bir dizi yapıyor. Exxen'in resmi sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılan bir tanıtım videosu ise yaklaşan dizinin neler sunacağını gözler önüne seriyor.

Hasan Can Kaya'nın başrol olarak karşımıza çıkacağı dizinin ismi, "Bir Yeraltı S!T-COM'u" olarak belirlendi. 26 Mart Cuma günü itibarıyla Exxen kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Dizide ise İstanbul Güngören'de yaşayan dar gelirli bir ailenin komedyen olmak isteyen ergen çocuklarının maceraları anlatıyor. Evet, dizide anlatılan kişi genel olarak Hasan Can Kaya'nın kendisi olacak.

Cuma günü yayın hayatına başlayacak Bir Yeraltı S!T-COM'u isimli dizide, Hasan Can Kaya'ya eşlik eden isimler arasında Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör yer alıyor. Komedi türünde karşımıza çıkacak diziyi üstlenen şirket ise Hap Yapım.

İşte Bir Yeraltı S!T-COM'u için yayınlanan tanıtım videosu

Hasan Can Kaya kimdir?

Türkiye onu Konuşanlar isimli talk show ile tanımış olsa da Kaya'nın sektördeki geçmişi, çok daha eskilere dayanıyor. Bu bağlamda "1 Kadın 1 Erkek" isimli popüler dizinin ardındaki isim olan Hasan Can Kaya, arkadaşlarının da desteğiyle stand up gösterileri yapmaya başladı. Yıllar içerisinde biraz daha tanınır hale gelen ünlü isim, Konuşanlar ile kariyerinin zirvesine yükseldi.