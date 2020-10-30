Facebook, Android uygulaması için karanlık mod testlerine nihayet başladı. Beta programına üye olanlar bazı kullanıcılar, uygulamayı karanlık modda kullanabiliyorlar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, geçtiğimiz aylarda önemli bir tasarım değişikliği gerçekleştirmiş ve web sitesi için karanlık mod yayınlayarak ikonik mavi-beyaz tasarımdan uzaklaşmıştı. Ancak Facebook’u Android uygulamasından kullananlar, ay gibi parlayan bembeyaz uygulamayı kullanmaya devam ediyorlardı.

Daha önce pek çok sosyal medya uygulamasının henüz yayınlamadığı özellikleri tersine mühendislik çalışmalarıyla ortaya çıkaran Jane Manchun Wong, Facebook’un nihayet mobil uygulamasına da karanlık mod yayınlayacağını duyurdu ve Facebook, karanlık modu herkese açık şekilde test etmeye başladı.

Paylaşılan karanlık mod tanıtım videosuna göre Facebook, kullanıcılara tamamen siyah bir arka plan sunan ‘gerçek’ bir karanlık mod yerine koyu gri arka plana sahip bir karanlık mod sunacak. Dolayısı ile OLED ekranlı akıllı telefonlarda Facebook’u karanlık modda kullanmak herhangi bir güç tasarrufu sağlamayacak.

Facebook, karanlık modu herkese açık beta uygulamasında test ediyor olsa da karanlık mod, tüm beta kullanıcılarına ulaşmamış durumda. Eğer Facebook’un Android Beta programına üyeyseniz Ayarlar ve Gizlilik alt menüsünü açtığınızda yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir karanlık mod seçeneği ile karşılaşabilirsiniz. Ancak bu seçeneğin şu anda tüm beta kullanıcılarına sunulmadığının bir kez daha altını çizelim.

Facebook Android uygulaması için karanlık mod tanıtım videosu