ABD’li sosyal medya devi Facebook, Corona virüsü hakkındaki komplo teorilerinin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek için harekete geçti. Şirket, insanları bu konuda yanlış yönlendiren paylaşımların hem kendi platformundan hem de Instagram’dan kaldırılacağını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü, tüm dünyayı alarma geçirmiş durumda. Devletler, şirketler ve sağlık kuruluşları, ölümcül salgının daha fazla yayılmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Xiaomi, Google, Disney ve Starbucks gibi farklı sektörlerdeki pek çok şirket, Çin’deki mağazalarını ve ofislerini geçici olarak kapattı. Son olarak, Türk Hava Yolları (THY) da şubat ayındaki tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını duyurdu.

Corona virüsü şu ana kadar 7.000'den fazla kişiye bulaştı

Şu ana kadar 170 kişinin yaşamına mal olan Corona virüsü, Facebook’u da harekete geçirdi. ABD’li şirket tarafından yapılan açıklamada, salgınla ilgili komplo teorileri ve yanlış bilgiler içeren tüm yayınların platformdan kaldırılacağı belirtildi. Söz konusu paylaşımların küresel sağlık kuruluşlarına ve yerel sağlık otoritelerine zarar verdiğini söyleyen Facebook, fiziksel zarara neden olabilecek bu içerikleri tespit etmek ve kaldırmak için proaktif taramalar yapılacağını ifade etti. Şirket özellikle yanlış tedavi yöntemleri hakkındaki paylaşımlarına odaklanacağını kaydetti.

Aynı politikayı sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da da benimseyeceğini açıklayan şirket, ilgili içeriklerin tam olarak nasıl tespit edilip kaldırılacağını açıklamadı. Hatta dün yaptığımız haberde, bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmıştık.

Corona virüsü hakkındaki yalan haberlerle mücadele eden tek internet şirketi Facebook değil. Twitter ve Google da salgına dair komplo teorileri ve diğer yanlış bilgiler ile mücadele için seferberlik ilan etmişti.