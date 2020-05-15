ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Zoom’a rakip olarak geliştirdiği video konferans hizmeti Messenger Rooms’u küresel çapta piyasaya sürdü. Messenger uygulamasından erişilebilen özellik, görüşme süresinde zaman sınırı olmaksızın 50 katılımcıya kadar görüntülü aramaları destekliyor.

Temelde iş ve eğitim odaklı bir görüntülü sohbet uygulaması olan Zoom, koronavirüs pandemisi sırasında arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak isteyenler için de önemli platform haline geldi. Ocak 2019’da yalnızca günlük 10 milyon kullanıcıya sahip olan Zoom, bugün 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi dev platformlar bulunan Facebook, video konferans hizmetlerinin popülerlik kazanmasının ardından bu alana da giriş yaptı. Yakın bir zaman önce Zoom’a rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms adlı yeni hizmetini duyuran sosyal medya devi, 50 katılımcıya kadar görüntülü sohbet imkanı sunuyor.

Messenger Rooms, 50 katılımcıya kadar görüntülü sohbet imkanı sunuyor

Bağımsız bir uygulaması bulunmayan Rooms, Messenger uygulaması içinden hizmet veriyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta, söz konusu özelliğin anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a entegre edileceğini de öğrenmiştik.

Facebook, meraklı bir bekleyişin ardından Messenger Rooms hizmetini küresel çapta piyasaya sürdü. Amerikalı şirket, kullanıcıların yakında WhatsApp ve Instagram içinden de Rooms'taki görüntülü aramalara katılabileceğini veya konuşma başlatabileceğini açıkladı. Rooms özelliği şimdilik yalnızca Facebook ve Messenger uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Sosyal medya devi, Facebook hesabı olmayanların dahi kullanıcılara davetiye göndererek görüşmelere davet edebileceğini söylüyor.

Facebook Rooms, yakında WhatsApp ve Instagram'dan da kullanılabilecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, video konferans sohbetlerinde geçirilen zamanın son haftalarda yüzde 1.000 arttığını belirtmişti. Messenger Rooms’un sosyal medya temelli olmasını ve ekran paylaşımı özelliğinin bulunmamasını göz önüne aldığımızda, kurumsal alanda kullanılması ve Zoom’un kapladığı pazar payını işgal etmesi pek de mümkün görünmüyor.

Her şeye rağmen, hizmetin ayrı bir uygulamadan ziyade Messenger, WhatsApp ve Instagram gibi mevcut uygulamalar aracılığıyla kullanılabilecek olması, çok daha geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayabilir. Öte yandan WhatsApp ve Instagram’ın ne zaman Rooms entegrasyonu kazanacağı belli değil, ancak bu olduğunda sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.