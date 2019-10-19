Facebook'un 'Haberler' Sekmesi Bu Ay Sonunda Yayınlanıyor

Facebook, bundan birkaç ay önce 'Haberler' isimli bir sekme çıkaracağını duyurmuştu ve bu sekme için medya şirketlerine büyük miktarda para ödemeyi göze almıştı. Şirketin 'Haberler' sekmesini bu ayın sonunda hizmete sokması bekleniyor.

Popülaritesini ve itibarını kişisel verilerin gizliliği davaları yüzünden yüksek oranda kaybeden Facebook, yine de dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yerini koruyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen Facebook, doğru ve güzel haberler paylaşmayı hedeflediği 'Haberler' sekmesini devreye sokmayı planlıyor.

Bu sekmede dürüst ve düzenli haberler paylaşarak itibarını artırmayı hedefleyen Facebook; Bloomberg ve Washington Post gibi markalara büyük miktarda para ödemeyi göze aldı. Haber kalitesini artırmak için medya devleriyle masaya oturan Facebook, yakın zamanda Haberler sekmesini devreye sokmayı planlıyor.

Haberler sekmesi bu ayın sonunda geliyor

Wall Street Journal'ın yayınladığı rapora göre Facebook, Haberler sekmesini neredeyse hazır hale getirdi. Raporlara göre şirket bu ayın sonunda 'Haberler' sekmesini devreye sokacak. Geçmiş zamanlardan beri saçma ve sahte haberlerle başı dertte olan Facebook, bu sefer böyle bir sorunla karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yapıyor.

Son zamanlarda kripto para birimi Libra ile de başı dertten kurtulmayan Facebook, artık işleri rayına oturtmak istiyor. Bunu 'Haberler' sekmesi ile gerçekleştirmek isteyen Facebook bu iş için fazlasıyla yatırım yapıyor. Eski itibarını kazanmak ve popülaritesini tekrardan artırmak isteyen Facebook'un şimdilik en büyük umudunun Haberler sekmesi olduğu açık bir şekilde görülüyor.