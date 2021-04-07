Adidas ve Nike gibi firmalar, Çin'de Xinjiang bölgesinden gelen pamuğun üretim şartları ve zorla çalıştırma konusundaki çekincelerini belirtmişti. Çinli TV kanalları da buna tepki olarak batılı markaların logolarını sansürlemeye başladı.

Çin'deki fabrikalarda köle işçi çalıştırıldığı yönündeki suçlamaların ardından ülkedeki televizyon kanallarında batılı firmaların logoları sansürlenmeye başladı. Pek çok yapımda yer bulan logoları sansürlemenin Çinli yayıncıları epey zorladığı da ifade edildi.

Durum en çok da "Gençlik sizinle" adlı şarkı yarışmasında göze çarptı. Normalde tamamen Adidas kıyafetleri, ayakkabıları ve aksesuarları kullanan yarışmacılar neredeyse buzlanmadan görülemeyecek hale geldi.

Çin'den 'Uygur Türkleri' açıklamalarına tepki

Daha önce aralarında H&M, Nike ve Adidas gibi firmaların da yer aldığı çeşitli firmalar, Çin'in Xinjiang bölgesinde insanların zorla çalıştırıldığı yönündeki çekincelerini açıklamıştı. Çin'de bu açıklamaların ardından büyük tepki ortaya çıktı.

Xinjiang bölgesi, Çin'in Uygur etnik bölgesi olarak biliniyor. Türki ve Müslüman bir azınlık olan Uygurlar, son yıllarda Çin'de çok ciddi ayrımcılığa ve baskılara maruz kalıyor. ABD hükümeti, Çin'in Uygurlara karşı izlediği politikayı soykırım olarak nitelendirmişti.

Son olarak da Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da ortaya çıkan eski bir H&M açıklamasında, firmanın sivil toplum örgütlerinden ve medyadan gelen suçlamalardan dolayı kaygılı olduğu ve Xinjiang bölgesindeki hiçbir firma ile çalışmayacağı belirtiliyordu.

Çin'de boykotlar devam ediyor

Çin'e yönelik benzer eleştirilerde bulunan Daha İyi Pamuk İnisiyatifi'nde yer alan diğer firmalara yönelik de boykot çağrıları yapılıyor. Çin'in çeşitli bölgelerinden insanlar, batılı markalara ait ürünlerini ateşe vererek videolar çekiyorlar. Boykot edilen firmalar arasında Adidas, Nike, Walmart, Target gibi markalar da bulunuyor ve bu markaların ürünleri Aliexpress gibi platformlardan kaldırıldı.

Uygurların Çin tarafından bölgede kurulan "Yeniden Eğitim Kamplarında" çeşitli yöntemlerle asimile edilmeye çalışıldığı, ayrıca yüzlerce hapishanede bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün tutulduğu ve zorla çalıştırıldıkları ifade ediliyor.