TikTok tipi videoların popüler olmasıyla birlikte Instagram'a gelen Reels özelliği Facebook'da ekleniyor. Özellik şimdilik sadece ABD'li Facebook kullanıcılarına sunulacak.

Facebook, Instagram platformunda kullanımda olan Reels özelliğini ABD'de bazı Facebook kullanıcılarının kullanımına açacak. Verge'ün haberine göre Facebook Reels, bazı kullanıcıların Haber Kaynağı'nda ve Gruplar kısmında çıkacak. Şirket, bu özelliği Hindistan, Meksika ve Kanada'da test etmekte olduklarını açıkladı.

Facebook'un bu hamlesiyle TikTok'a karşı bir rekabet unsuru daha yaratmak istediği aşikar; nitekim TikTok, uygulama mağazalarında 3 milyardan fazla indirmeye ulaşan ve Facebook'a ait olmayan tek uygulama. TikTok, 2020 yılında da en popüler sosyal medya uygulaması seçilmişti.

Facebook, Snapchat'in 'Hikayeler'ini de tüm platformlara eklemişti

Sosyal medya devinden benzer bir hamleyi daha önce Snapchat'in Hikayeler özelliğini kopyalamasıyla da görmüştük ve bu özellik Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp dâhil olmak üzere tüm platformlara eklenmişti.

Facebook, Verge'e yaptığı açıklamasında, Facebook ve Instagram'daki içerik üreticileri için 2022 yılında 1 milyar dolar harcayacağını belirtti ve önümüzdeki aylarda özellikle Facebook Reels'ı hedefleyerek ek bonus programları ve tohum yatırımları başlatacağını ekledi.