Sosyal medya platformlarının Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yatpırımları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de TikTok, platformunda devlet destekli Rus medyasına ait içerikler konusunda uyarılacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin ardından birçok teknoloji devi Rusya’ya ve Rus medyasına yönelik yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu. Sosyal medya platformları da Rusya’ya yönelik hamle yapan şirketler arasındaydı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere Twitter, Rus medyasına yönelik kararlar alarak yanlış bilgileri önlemek amacıyla bu medya kuruluşlarının paylaşımlarına uyarı eklemişti. Buna ek olarak Spotify da devlet destekli medya içeriklerini engellemişti. Ek olarak Facebook ve YouTube gibi diğer mecralardan da buna benzer kararlar çıkmıştı.

Bu haberlerin ardından Rusya’dan da sosyal medyaya yönelik bir adım geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Yapılan açıklamalarda birçok yaptırıma maruz kalan Rusya’nın; ülkede Twitter, Facebook ve YouTube ve birkaç platformu daha engelleme kararı aldığı ifade edilmişti. Şimdi ise bir başka dev sosyal medya platformundan savaş sebebiyle bir açıklama geldi.

TikTok, Rus medyasına ait içerikleri etiketleyecek

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu TikTok, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak yeni kararlar aldığını duyurdu. Şirket tarafından cuma günü paylaşılan resmi bir blog gönderisine göre artık TikTok’taki kullanıcılar, eğer izledikleri video devlet destekli Rus medya kuruluşları tarafından yayımlanmış ise uyarılacak.

TikTok’un bu tarz videoları etiketleme kararının daha önce de gündeme geldiğini söyleyelim. Geçen yıl yapılan açıklamalarda şirketin devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemek için bir özellik üzerinde çalıştığını belirten haberler ortaya çıkmıştı. Gelen yeni açıklamalar da bu özelliğin Rusya-Ukrayna savaşı ışığında kullanılmaya başlanacağını gösterdi.

Yanlış bilgileri engellemek için yanıltıcı içerik içeren canlı yayınları tespit etmek ve bu durumlarla ilgili harekete geçmek istediğini de belirten şirket, artık videoların altında içeriğin devlet destekli olduğunu belirten etiketlerin yer alacağını kaydetti. Ayrıca 20 ülkeden 50’den fazla uzmana danıştığını söyleyen TikTok, ‘devlet destekli medya’ tabirini ‘bir hükümetin; içerikler ve karar verme konusunda dolaylı veya dolaysız yoldan kontrol uyguladığı kuruluşlar’ olarak tanımladığını da açıklamalarına ekledi.