Facebook Oyunu Trivia Blast, iPhone'lar İçin Yayınlandı

Gameloft, FreshPlanet ve eWRLD Corp, Facebook’ta 20 milyonun üzerinde oyuncuya sahip olan popüler “test” oyunu Trivia Blast’ın mobil versiyonunu duyurdu. Şu an için yalnızca iPhone ve iPad kullanıcıları için sunulan oyunun yakında Android için de yayınlanacağı açıklandı.

Facebook’ta bulunan orijinal oyunu bağımsız bir mobil uygulama haline getiren Trivia Blast, bir “Facebook oyunu” olmanın avantajlarını kullanarak oyunseverlere otomatik çeviri gibi bir dizi gelişmiş özellik de sunuyor. Bu sayede oyuncular, dil engeli olmadan dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla rekabet edebiliyorlar.

Çeşitli oyun modları ve filtreler ile özelleştirme seçenekleri de sunan Trivia Blast, Canlı Etkinlikler bölümünde TikTok ve Instagram kullanabilmeyi mümkün kılan sosyal özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Trivia Blast, yakında Android'e geliyor

Haberimizin başında da aktardığımız gibi; Trivia Blast, test tabanlı bir oyun ve kütüphanesinde uzay, futbol, TikTok, kitaplar, Steven Universe, Kpop, Jay-Z gibi birbirinden alakasız konularda on binlerce soru bulunuyor. Bu da rekabet ederken aynı sorularla sürekli olarak karşılaşmayacağınız anlamına geliyor.

Bir iPhone ya da iPad’e sahipseniz buraya tıklayarak Trivia Blast’ı App Store üzerinden indirebilirsiniz. Geliştiriciler, oyunun Android sürümünün de geleceğini açıklasalar da Play Store’da yayınlanacağı tarih ile ilgili bir bilgi paylaşmadılar.