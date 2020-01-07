Facebook Messenger, her ne kadar son yıllarda insanları kendinden uzaklaştırsa da bazı özellikleri nedeniyle kullanımaya devam ediyor. Peki Messenger'da bulunan o özellikler hangileri, gelin hatırlayalım.

Facebook Messenger uygulamasını Android ve iPhone (iOS)’a indirip giriş yaptıktan sonra, hoşunuza gidecek gizli özellikleri keşfetmek zaman alıyor. Messenger, çoğu kullanıcı tarafından haklı nedenlerle antipatik olarak karşılanıyor, ancak bu durum uygulamanın bazı cezbedici özellikleri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Facebook Messenger kullanarak anlık mesajlaşmadan çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Messenger'da eğlenceli değişiklikler yapabilir, hatta arkadaşlarınız ile sohbet ekranı üzerinden oyunlar bile oynayabilirsiniz. Bunlar gibi, Messenger'daki hem popüler olan hem de az bilinen 15 farklı ve özelliği sizin için derledik. Eğer hâlâ Facebook Messenger'ı bırakmayı düşünüyorsanız hesap dondurma işlemleri için buraya tıklayabilirsiniz. Hazırsanız, biraz da nostalji niteliği taşıyan özelliklere yakından bakalım

Messenger giriş rehberi: İşte 15 kullanışlı Facebook Messenger özelliği

Takma ad (nickname) kullanma,

Konuşmayı sessize alma,

Tema değiştirme,

Karanlık mod kullanma,

Sohbet ekranından oyun oynama,

Messenger üzerinden SMS gönderme (Android),

Mesajlara hızlı yanıt verme,

Belirli bir mesaja yanıt verme,

Anket oluşturma,

Gizli konuşmalar oluşturma,

Mesajı herkesten silme,

Kişi engelleme,

Tarama kodu ile kişi ekleme,

Konum gönderme.

Takma ad (nickname) kullanma:

Messenger uygulamasını açın.

İstediğiniz kişiye dokunarak bir konuşma başlatın.

Kişinin adına dokunarak konuşma ayarlarını açın.

“Takma Adlar” seçeneğine dokunun.

Buradan kendinize ve seçtiğiniz kişiye takma ad yazabilirsiniz.

Takma adları kaydedin.

O konuşma satırında isimleriniz kaydettiğiniz şekilde görünecektir.

Messenger uygulamasında gördüğünüz kişiler kendi adları ve soyadlarıyla görünecekler ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Çocukluk arkadaşınıza ona yıllardır seslendiğiniz takma adı yazabilir ya da sevgilinize kalbinizden geçen güzel bir sıfat ekleyebilirsiniz.

Konuşmayı sessize alma:

Messenger uygulamasını açın.

İstediğiniz kişiye dokunarak bir konuşma başlatın.

Kişinin adına dokunarak konuşma ayarlarını açın.

“Bildirim Al” bölümünü açın.

Buradan “Konuşmayı Sessize Al” seçeneğine dokunun.

Ne kadar süreyle konuşmayı sessize almak istediğinizi seçin.

Yoğun bir iş temposunun tam ortasındasınız ama bir arkadaşınızın da size mutlaka anlatması gereken bir gıybet var ve durmaksızın mesaj atıyor. Karşı tarafı da kırmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey, konuşmayı sessize almak olacaktır. Bunu seçerseniz karşı tarafın haberi olmayacak ve siz ayarı değiştirene kadar karşı taraf ne kadar mesaj atarsa atsın size bildirim gelmeyecek.

Tema değiştirme:

Klasik Messenger teması herkesin hoşuna gitmeyebilir. Farklı renkler, farklı temalar görmek isteyebilirsiniz ve bunu kolayca kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Messenger uygulamasını açın.

İstediğiniz kişiye dokunarak bir konuşma başlatın.

Kişinin adına dokunarak konuşma ayarlarını açın.

Karşınıza “Tema” seçeneğini çıkacak.

Tema seçeneğine dokunursanız, farklı tema seçeneklerini göreceksiniz.

Dilediğinizi seçin.

İşlem tamam.

Karanlık mod kullanma:

Karanlık mod özelliği yavaş yavaş tüm akıllı cihazlara ve mobil uygulamalara gelmeye başladı. Bunun nedeni siyah temanın daha havalı görünmesi değil, özellikle hava karardıktan sonra telefona bakarken gözleriniz fazla rahatsız olmasın diyedir. Eğer siz de Messenger’da hava karardıktan sonra konuşmayı seven bir gece kuşuysanız, uygulamayı karanlık modda kullanabilirsiniz. Bunun için;

Messenger uygulamasını açın.

Sol üstte küçük ve yuvarlak biçimdeki profil fotoğrafınızı göreceksiniz.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Karşınıza “Ayarlar” bölümü çıkacak.

Buradan “Karanlık Mod”u aktif hale getirin.

Sohbet ekranından oyun oynama:

Messenger uygulamasını açın.

Sağ altta bulunan “Keşfet” butonuna dokunun.

Karşınıza uygulama üzerinden oynayabileceğiniz tüm oyunlar çıkacak.

Oyunlar arasından dilediğinizi seçerek eğlenceyi başlatabilirsiniz.

Messenger’ın bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olduğunu söylemiştik. Uygulama üzerinden oyun oynayabilmek de bunun en büyük kanıtı. Elbette yüksek çözünürlüklü, aklınızı başınızdan alacak oyunlar beklemeyin ama basit ve eğlenceli birçok oyunu uygulama üzerinden oynayarak, can sıkıntınızı biraz olsun azaltabilirsiniz.

Messenger üzerinden SMS gönderme (Android):

Messenger uygulamasını açın.

Sol üstte küçük ve yuvarlak biçimdeki profil fotoğrafınızı göreceksiniz.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Karşınıza “Ayarlar” bölümü çıkacak.

Buradan SMS seçeneğini bulun.

Aktif hale getirin.

Artık Messenger üzerinden SMS gönderebilirsiniz.

Çoğumuz GSM operatörümüzden paket satın alırken içinde SMS hakkı olup olmadığını kontrol etmiyoruz ve pek de SMS kullanmıyoruz ama yeri geliyor ve ihtiyaç duyabiliyoruz. Bazı online mesajlaşma uygulamaları üzerinden SMS gönderebiliyorsunuz, Messenger da bunlardan biri ama bu özellikten yalnızca Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları yararlanabiliyor.

Mesajlara hızlı yanıt verme:

Messenger uygulamasını açın.

Bir konuşma seçin.

Gelen mesajlar birine dokunun ve basılı tutun.

Karşınıza emoji seçenekleri çıkacak.

Dilediğiniz emojiye dokunun.

Seçtiğiniz emoji karşı tarafa gönderilecektir.

Bu özellik, Instagram’daki hikayelere hızlı ifade bırakmaya benziyor ama Messenger uygulamasında bunu her bir mesaj için ayrı olarak yapabiliyorsunuz. Arka arkaya birkaç mesaj gelmişse ya da vereceğiniz tepkiye kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hızlı bir emojiyle yanıt verebilirsiniz. Bunun için;

Belirli bir mesaja yanıt verme:

Bazen arka arkaya bir sürü mesaj alırsınız bir kişiden ve her bir mesaja ayrı bir yanıt vermek gerekir. Böyle bir durumda karışıklık yaratmamak için belirli mesajları seçerek, özel yanıtlar verebilirsiniz.

Messenger uygulamasını açın.

Bir konuşma seçin.

Gelen mesajlardan birine dokunun ve basılı tutun.

En sağda bir ok tuşu göreceksiniz.

Ok tuşuna dokunun.

Seçtiğiniz mesaj alıntı olarak mesaj yazma kutunuza eklenecek.

Dilediğiniz mesajı yazarak cevaplayabilirsiniz.

Karşı taraf hem alıntıyı hem de sizin mesajınızı görecek.

Anket oluşturma:

Messenger uygulamasını açın.

Bir grup konuşması seçin.

Ekranın sol alt köşesindeki dört noktalı simgeye dokunun.

Karşınıza çıkan seçenekler arasından “Anketler” i seçin.

Sorunuzu ve seçilmesini istediğiniz yanıtları yazın.

“Anket Oluştur” a dokunun.

Anketiniz grup sohbetinize gönderilecektir.

Messenger’da bir grup sohbetindesiniz ve bir konu hakkında bir türlü karar veremiyorsunuz. Böyle bir durumu kolayca çözüme kavuştumak için bir anket oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz anketi yalnızca grup sohbetindeki kişiler görecek ve yanıtlayacaktır.

Gizli konuşmalar oluşturma:

Yapmazsınız ama belki bir gün gizemli bir takım görüşmeler yapmak isteyebilirsiniz. Seçtiğiniz kişiyle gizli bir konuşma yapmak isterseniz, görüşmeniz uçtan uca şifrelenecek ve seçiminize göre mesajlar belli bir zaman sonra otomatik olarak yok olacaktır. Gizli konuşma açmak için;

Messenger uygulamasını açın.

İstediğiniz kişiye dokunarak bir konuşma başlatın.

Kişinin adına dokunarak konuşma ayarlarını açın.

Ayarlar arasında “Gizli Konuşmaya Git” seçeneğine dokunun.

Yeni bir konuşma penceresi açılacak.

Gizli konuşmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kişi engelleme:

Messenger uygulamasını açın.

İstediğiniz kişiye dokunarak bir konuşma başlatın.

Kişinin adına dokunarak konuşma ayarlarını açın.

“Engelle” seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan ekrandan seçtiğiniz kişiyi hem Messenger’dan hem de Facebook’tan engelleyebilirsiniz.

Umarız kimsenin başına gelmez ama bazen belirli insanlardan artık mesaj almak ya da onların sizinle bir şekilde iletişime geçmelerini istemezsiniz. Messenger bu konuda kullanıcılarına böyle bir imkan veriyor. İstediğiniz kişinin size uygulama üzerinden ulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Messenger üzerinden hikaye paylaşma:

Messenger uygulamasını açın.

Arama çubuğunun altında hikayeleri göreceksiniz.

Orada “Hikayen” yazısı ve bir artı işareti göreceksiniz.

O işarete dokunarak hikaye ekranını açabilirsiniz.

Burada dilerseniz eski, dilerseniz o an çektiğiniz bir fotoğrafı yazılar ve emojilerle süsleyerek paylaşabilirsiniz.

Instagram ve Facebook’ta paylaşmaya alışık olduğumuz, 24 saat içinde kaybolan hikayeleri Messenger üzerinden de paylaşabilirsiniz. Buradan paylaştığınız hikayeler Facebook’ta da görünecek, Facebook hesabı olmayan kişileriniz de hikayenizi uygulamaya girdikleri zaman görebilecekler.

Mesajı herkesten silme:

Messenger uygulamasını açın.

Bir konuşma seçin.

Silmek istediğiniz mesajı seçin.

Mesaja dokunun ve basılı tutun.

Altta “Kaldır” seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneğe dokunduğunuz zaman eğer mesajınız henüz görülmediyse karşınıza iki seçenek çıkacak.

“Herkes İçin Kaldır” seçeneğine dokunursanız, mesajınız iki taraftan da silinecektir.

Eğer “Kendin İçin Kaldır” seçeneğine dokunursanız, mesaj yalnızca sizden silinecek ama karşı taraf mesajı görmeye devam edecektir.

Mesajı herkes için kaldırdığınız zaman karşı taraf mesajın içeriğini görmese de silindiğini görecektir.

Yazdığınız mesajı yanlış bir kişiye gönderdiğiniz ya da doğru kişiye yanlış bir mesaj gönderdiniz. Endişelenmeniz gerek yok. Eğer gönderdiğiniz kişi mesajı henüz okumadıysa, o görmeden silmeniz mümkün.

Tarama kodu ile kişi ekleme:

Yeni tanıştığınız birini Messenger uygulamasına eklemek istiyorsanız, bunun oldukça kolay bir yöntemi var. Adını bulup uzun aramalar yapmak yerine kişinin tarama kodu ile kolayca ekleyebilirsiniz.

Messenger uygulamasını açın.

Sol üstte küçük ve yuvarlak biçimdeki profil fotoğrafınızı göreceksiniz.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Karşınıza “Ayarlar” bölümü çıkacak.

Burada en üstte etrafı mavi, garip şekillerle kaplı profil fotoğrafınız görünecek.

Bu sizin tarama kodunuz.

Buna dokunarak kodunuzu tam ekran yapabilirsiniz.

Karşı tarafın kodunu taramak için üstte çıkan “Kodu Tara” seçeneğine dokunun.

Kameranız açılacak ve tarama kodunu taradığınız zaman kişi karşınıza çıkacaktır.

Konum gönderme:

Messenger uygulamasını açın.

Bir konuşma seçin.

Ekranın sol alt köşesindeki dört noktalı simgeye dokunun.

“Konum” seçeneğine dokunun.

Konum servisinizin açık olduğuna emin olun.

Canlı konumunuzu ya da sabit bir konumu seçtiğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Pek çok mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi Messenger üzerinden de konum göndermeniz mümkün. Uygulama üzerinden sabit bir konum gönderebilir ya da kendi konumunuzu 60 dakika boyunca takip edilecek şekilde paylaşabilirsiniz.

Facebook Messenger Andorid ve iPhone (iOS) için indirin;

Facebook Messenger (iOS)

Facebook Messenger (Android)

Facebook Messenger uygulamasının kullanıcılarına sunduğu özellikler bu şekilde. Bazılarını ilk kez duyduğunuz bazıları ise olmaz olmazınız olan özellikler sayesinde mesajlaşma deneyiminizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Bunlar dışında bildiğiniz farklı Messenger özellikleri varsa, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.