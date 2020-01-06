Facebook Messenger hesabınızı dondurmak sanılanın aksine bir hayli basit. İşin belki de en kötü yanı ise Messenger dondurma işleminden önce Facebook hesabınızı da dondurmanız gerektiği. Peki Facebook Messenger hesabı nasıl dondurulur? Hemen açıklayalım:

Bazı kullanıcılar gibi Facebook hesabınızı kullanırken Facebook Messenger uygulamasını kullanmak istemeyebilirsiniz. Bunu yapmak şu an için maalesef imkansız. Messenger hesabınızı dondurmak istiyorsanız, öncelikle Facebook hesabınızı dondurmanız gerekiyor. Yani Facebook hesabınızı kullanıyorsanız, Messenger’ı indirmeseniz bile bir kullanıcı olarak listeleniyorsunuz. Bir nevi Mark Zuckerberg bunu istiyor.

Messenger ücretsiz olmasının yanı sıra Android ve iPhone(iOS) cihazlarında Facebook kullananların neredeyse tamamında olan bir uygulama. Bu da onu oldukça popüler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla artık Messenger’a giriş yapmak için de Facebook hesabı olması gerekecek. Bu durum Facebook kullanmak zorundasınız anlamına gelmiyor. Hesabınızı dondurduktan sonra Messenger kullanmaya devam edebilirsiniz.

Messenger'ı dondurmadan önce: Facebook hesabı nasıl dondurulur?

Facebook’a girince sağ üst bölümde çıkan ve aşağıya doğru bakan şekle tıklayın,

Ayarlar’a girin,

Sol menüde yer alan Facebook Bilgilerin seçeneğine tıklayın,

Açılan sayfada Dondurma ve Silme seçeneğinin yanındaki Gör’e tıklayın,

Hesabı Dondur’u seçin ve Hesabı dondurma işlemine devam et seçeneğine tıklayın.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Messenger hesabınızı dondurmak için öncelikle Facebook hesabınızı dondurmanız gerekiyor. Bunun için de yukarıdaki adımları takip ederek Facebook hesabınızı dondurabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise hangi seçeneği seçtiğiniz. Bu nedenle Hesabı Dondur seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Aynı sayfada yer alan Hesabı Kalıcı Olarak Silme seçeneğine tıklarsanız geri dönüşü olmayan bir işlem yapmış olursunuz. Bu işlemden sonra hesabınıza ait görseller, gönderiler, mesajlaşmalar, arkadaşlarınız vb. tüm bilgiler silinir ve geri getirilemez. Hesabı Dondur seçeneği seçili olursa, yeniden hesabınızı açtığınızda her şey yerli yerinde olacaktır. Bu nedenle hangi seçeneği seçtiğinize dikkat etmelisiniz.

Facebook Messenger ve hesabı dondurma:

Messenger veya Messenger Lite’a giriş yapın.

Sol üst köşedeki profil resminize dokunun,

Yasal Bilgiler ve İlkeler seçeneğine girin,

Messenger’ı Dondur’a dokunun,

Dondur deyin.

İlk başta anlattığımız adımlarla Facebook hesabımızı dondurduk. Şimdi sırada Messenger hesabını dondurmak var. Messenger Android ve Messenger iPhone(iOS) uygulamaları için aynı yöntem kullanılarak işlem yapılıyor. Yukarıdaki adımları takip ederek Messenger hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu yöntemi Messenger Lite uygulaması için de kullanabilirsiniz. Hesabı dondurma işlemini yaptıktan sonra yeniden açmak da çok kolay.

Hesabınızı tekrar aktif hale getirmek yani açmak için tek yapmanız gereken; Messenger APK dosyası veya Android - iOS mağazalarından uygulamayı indirmek ve Facebook kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmak. Bu işlemi yaptıktan sonra Messenger’ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Facebook hesabınız dondurulmuş olsa bile arkadaşlarınız isminizi arayabilir ve size mesaj gönderebilir.

Milyonlarca kullanıcısıyla tamamen ücretsiz olan Facebook Messenger uygulamasındaki hesabınızı bu şekilde dondurabilirsiniz. Facebook’un yeni getirdiği kurallar çerçevesinde artık Messenger’ı kullanabilmek için aktif bir Facebook hesabınızın olması gerek. Messenger’a giriş yaptıktan sonra Facebook hesabınızı dondurabilir ve sadece mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.