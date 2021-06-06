Facebook, Roblox Benzeri Oyun Platformu Crayta'yı Satın Aldı

Facebook son dönemde çok sayıda sanal gerçeklik stüdyosunu satın almasıyla dikkat çekmişti. Platformdan bugün yapılan açıklamada, Roblox benzeri bir oyun geliştirme platformu olan Crayta'nın artık Facebook bünyesinde yer aldığı açıklandı.

Son dönemde sanal gerçeklik gibi alanlar büyük yatırım alıyor. Bu alanda yer alan küçük stüdyoları birer ikişer bünyesine katan Facebook, bugün daha büyük planları olduğunu gösteren bir duyuru yaptı. Crayta adlı oyun geliştirme platformunun geliştiricisi olan Unit 2 Games'in Facebook tarafından satın alındığı duyuruldu.

Crayta, muadili diğer platformlar gibi Unreal Engine üzerine inşa edilmiş olan bir platform. Sahip olduğu basit arayüz, keşfetme ve topluluk gibi özellikleriyle dikkat çeken Crayta, sezon bileti gibi oyunlardan para kazanmayı sağlayacak niş sistemlere de sahip.

Crayta daha 1 yılı doldurmamıştı

Crayta platformu, geçtiğimiz yılın temmuz ayında kullanıma açılmıştı. Platformun kullanıcı sayısı, Google'ın bulut yayın platformu Stadia'dan başka bir sistem kullananlara açık olmaması nedeniyle kısıtlı kalmıştı. Yine de Crayta'nın mart ayında Epic Games Store'da kullanıcılara açıldığını hatırlatalım.

Bulut oyun ortamına uygun olarak oldukça hafif içeriklere yönelik olarak tasarlanan platformda geliştirilen oyunlar, diğer oyuncularla kurulan bağlantılar ile paylaşılabiliyordu. Facebook, platformun sahip olduğu bu özelliği kendi oyun ortamı için kullanmaya hazırlanıyor olabilir.

Facebook Gaming Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, "Crayta şu andaki bulut yayın teknolojisini, oyun yapımını daha erişilebilir ve kullanımı kolay hale getimek için maksimize etmiş durumda. Crayta'nın oluşturma araç setini Facebook Gaming'in bulut platformuna entegre ederek Facebook'ta yeni deneyimler sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bütün ekip de Facebook'a geçiyor

Anlaşmanın ardından, daha önce Unit 2 Games bünyesinde yer alan bütün çalışanların da Facebook bünyesine geçtikleri açıklandı. Öte yandan her iki platformdan da anlaşmanın maddi şartları konusunda bir açıklama gelmedi.

Bulut oyun pazarı gittikçe kalabalıklaşırken bu girişimin aslında Facebook için bir ilk olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Sosyal medya platformunun ilk dönemlerinde de üçüncü parti olarak geliştirilen flash tabanlı oyunlar, Facebook'un popülerliğine büyük katkıda bulunmuştu.