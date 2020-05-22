Geçtiğimiz hafta içinde, 50 kişiye kadar görüntülü sohbet imkanı tanıyan Messenger Rooms’u tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunan Facebook, bugün de çalışanlar ve şirketler için geliştirdiği kurumsal sosyal ağ platformu Workplace için video konferans özelliğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemleri, Zoom, Skype ve Microsoft Team gibi video konferans uygulamalarına olan ilgiyi muazzam bir şekilde artırdı. Bugünlerde hem iş hem de sosyalleşmek için bu uygulamaları kullanıyoruz. Başka uygulamaların popüler özelliklerini kendi platformuna entegre etmekten büyük keyif alan Facebook, Messenger Rooms adındaki video konferans hizmetini geçtiğimiz hafta içinde kullanıma sunmuştu.

Ayrı bir uygulamaya sahip olmayan Rooms, şimdilik yalnızca Messenger platformu üzerinden kullanılabiliyor, ancak söz konusu hizmete yakın zamanda WhatsApp ve Instagram’dan da ulaşılabilecek. Video konferans özelliği ile ilgili atılımlarına devam eden sosyal medya devi, Workplace kullanıcılarını sevindirecek önemli bir adım daha attı.

Workplace'e gelen video konferans özelliği, 50 kişiye kadar görüntülü sohbet imkanı tanıyor

Facebook, dünya genelinde 5 milyon kullanıcıya ulaşan kurumsal odaklı sosyal ağ platformu Workplace için görüntülü sohbet özelliğini duyurdu. Messenger Rooms gibi, Workplace Rooms da 50 kişiye kadar görüntülü sohbet imkanı tanıyan sanal bir toplantı odası sağlıyor. Zaman sınırı olmadan gerçekleştirilebilen video konferans görüşmelerine Workplace hesabı olmayan kişiler dahi katılabiliyor.

Facebook’un Workplace için sunduğu bir diğer yenilik olan Live Producer ise ekran paylaşımı, anketler ve daha fazlası ile birlikte, bir mobil cihazdan veya bilgisayardan canlı yayın yapılmasına izin veriyor. Platform ayrıca işitme engelli veya farklı dillerde konuşan kullanıcılar için canlı altyazı ve çeviri hizmeti de sağlayacak. Facebook, tüm bu özelliklerin haziran ayında yayınlanacağını ve aralık ayına kadar tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Zaman sınırı olmadan gerçekleştirilebilen video konferans görüşmelerine Workplace hesabı olmayan kişiler de katılabiliyor

Workplace'te üç farklı fiyatlandırma seçeneği bulunuyor: Essential, Advanced ve Enterprise. Essential versiyonu tamamen ücretsizken, Advanced ise aktif kullanıcı başına 4 dolarlık bir ücrete sahip. Enterprise seçeneğini tercih eden şirketler ise her çalışanı başına aylık 8 dolar ödüyor. Ek olarak, Workplace Advanced’in kar amacı gütmeyen kuruluşların ve eğitim kurumlarının personeline ücretsiz olarak sunulduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Bu yıl itibarıyla toplam 5 milyon kullanıcıya ulaşan platform, dünya çapında 30.000'den fazla kuruluşa hizmet veriyor. Bunlar arasında, Starbucks, Walmart, Virgin Atlantic, Nestle, Vodafone ve Booking.com gibi dev firmalar yer alıyor.