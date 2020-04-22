Facebook’un Kripto Para Birimi Libra’ya Ne Oldu?

Facebook'un büyük beklentilerle ve iddialarla çıkardığı kripto para birimi Libra'ya neler olduğunu ve şirketin gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini ele aldığımız haberimizle birlikte sizlerle birlikteyiz.

Günümüzde kripto paraların kullanımını giderek artıyor. Dünyanın en güçlü medya şirketi Facebook bir süre önce, kendi para birimi olan Libra ile bu piyasaya dahil olmuştu. Hatta kripto para piyasasının zirvesine yerleşmek, teknoloji odaklı yeni bir ekonomik sistem kurmak için bir topluluk bile kurmuştu.

Sözlük anlamı "terazi" olan Libra ile Facebook, blokzincir teknolojisinin getirilerini kullanmak istedi. Hatta bu alanda bankaların yerini alabilecek çözümler üzerinde çalıştı. Peki Libra'ya ne oldu? Facebook tarihinin en başarısız projelerinden birisi olan Libra'ya yakından bakıyoruz.

Libra nedir?

Tüm işlemlerin elektronik ortamlarda gerçekleştirilebildiği bir dünyada kağıt ve madeni paralar da simgesel araçlar olmaktan öteye geçemiyor. Bitcoin’in başarıdan başarıya koşmasının ardından kripto paralar para piyasalarında adından söz ettirmeye başladı. Bununla birlikte bazı platformlarda Bitcoin’in güven sorunları yaşatmasıyla Libra da çıkışıyla kendini topun ağzında buldu.

Facebook yeni kripto parası Libra’yı “küresel bir değer ve finansal bir alt yapı” olarak tanımlıyor, blockchain yapısına sahip olduğunu da belirtiyor. Bu yapı sayesinde şu anda bulunan kripto para birimleriyle de benzerlik gösteriyor.

Ekonomi ve teknolojisini birleştiren Facebook girişimi: Libra Association

Sosyal medyada popülerliğini iyiden iyiye kaybetmeye başlayan Facebook’un bu hamlesi kendini toparlamak adına atılmış bir adım olarak görülebilir. Libra tamamıyla Facebook’a ait bir kripto para değil. Libra Association adında kurulan derneğin desteğini arkasına almış. Libra Association İsviçre'de yer alıyor bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tanımlanıyor. Bu dernek Libra’nın blockchain üzerinde gerçekleşen işlemleri doğrulamak ve bağlı olduğu rezervi yönetmek görevini üstleniyor. Kurucu üyeleri arasında PayPal, Ebay, Spotify, Uber ve Lyft, Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Visa ve Mastercard gibi dünya devi şirketler yer alıyor.

Libra gerçekten güvenli mi?

Facebook, hiçbir banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar kullanıcıya ulaşmak istediğini belirtiyor. Hesap hareketlerini izleyen ve dolandırıcılık odaklı eylemleri önleyen sistemler kullandığını ve dolandırıcılık nedeniyle kaybettiğiniz paranızı önleyeceğini ifade etse de şirketle ilgili geçmişte gizlilik konusunda yaşananlar yüzünden kullanıcılar gizlilik ve güvenlik gibi kaygılarından henüz kurtulabilmiş değil gibi görünüyor.

Libra'nın dijital cüzdanı Calibra:

Dijital paraları saklamak için dijital cüzdanlar gerekli. Bunun için de Libra bir dijital cüzdan olan Calibra'yı da beraberinde getirecek. Facebook’un geliştirmiş olduğu bir dijital cüzdan uygulaması olan, Calibra'yı iOS ve Android cihazınıza yükleyerek ya da web sayfası nı kullanarak istediğiniz kişiyle para transferi yapabileceksiniz. Facebook, uygulamayı Messenger ve Whatsapp ile de optimize olarak kullanabileceğinizi belirtiyor. Henüz hangi ülkelerde kullanıma açıklacağı belirtilmeyen uygulamanın çıkışı şu an için belirsiz bir tarihe ertelendi.

Libra cephesindeki son gelişmeler

Tüm bu olanların sonucunda Libra’nın günümüzdeki seyrine bakalım. Basına yansıyan haberlere göre; Facebook’un Libra projesinde politik baskılar ve sert regülasyonlar yüzünden değişikliğe gittiği belirtiliyor. Facebook blockchain tabanlı bir kripto para olan Libra’yı dolar ve euro gibi devlet destekli paralara arka çıkacak şekilde yeniden konumlandırdı. Bunun yerine Libra Token ile birlikte dolar ve euro gibi farklı para birimleriyle desteklenen birkaç dijital token daha oluşturacak.

Kullanıcıların kripto paralarını saklamalarını ve alışveriş yapabilmelerini sağlayan Calibra’nın çıkışının da planlardaki bu değişiklik sebebiyle Ekim ayına ertelendiği belirtildi. Cüzdanın çıkışının ardından Libra’nın da dahil olduğu birçok kripto para birimini de destekleyeceği duyruldu. Facebook’un büyük beklentilerle ortaya çıkan kripto para birimi Libra’ya neler olduğunu ve dünyaca zor bir dönemden geçerken şirketin gelecekte bu para birimiyle alakalı ne gibi bir politika izleyeceğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.