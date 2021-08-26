Son yıllarda ciddi oranda yükselen kira fiyatları tüketicinin cebini yakıyor. Vatandaş artık kötü bir daireye bile ciddi rakamlar vermek zorunda kallıyor. Üstelik depozitosu, emlakçı komisyonu, eşyalar, faturalar derken insanlar artık tepki vermeden edemiyor.

Dünyada konut fiyatları en çok artan ülke Türkiye. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla %32'lik bir artış yaşandı. Türkiye'nin ardından %22.1'le Yeni Zelanda, %16.6'yla Lüksemburg geliyor. Diğer iki ülkenin refah seviyesi çok yüksek iken Türkiye'nin tam tersi durumda olması da bir hayli ilginç.

Küresel çapta en çok artış yaşanan şehir yine Türkiye'den: İzmir. İkinci sırada ise Ankara bulunuyor. İstanbul %28.8 ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'deki konut fiyat artışlarının sebebinin enflasyonun yüksek olması, Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı, kentsel dönüşüm, pandemi, üniversitelerin açılması, yabancıların talebi gibi etkenler olduğu ifade ediliyor.

Örnekte de görüldüğü gibi, harabelerin kirası dahi 2000 TL seviyesinde:

"2000 TL benim bütçemi aşar." diyenler için de seçenekler var. 1700 TL kira vermenizin ertesi sabahında bunaltıcı düşlerden uyanıp kendinizi yatağınızda dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulabilirsiniz.

Haliyle bu yüksek fiyatlar Twitter'da mizah malzemesi oldu ve "gülüyoruz ağlanacak halimize" dedirten tepkiler verildi.

En azından dubleks.

Sitede oturma hayaliniz artık hayal değil.

Kabir azabı deneyimi garantili.

Keşke klozet olsaydı, sehpa olarak kullanılırdı.

"Yabancılaşma" hakkında bir roman yazmak isteyenler için Kadıköy'de 4000 TL'ye şahane daireler mevcut.

Sabahları işe giderken hızlıca duş alma keyfi.

Saddam Hüseyin'in saklandığı sığınak.

İyi tarafından bakalım, doğalgaz faturası az gelir.

Her cepheden ışık alıyor, kaçmaz bu fırsat!

Tokyo'daki mini dairelerin çıkış noktasının bizdeki daireler olduğunu biliyor muydunuz?

Oda iyiymiş, iyi ışık alıyor ve havadar.

Kış uykusuna yatmalık daire.

Depozitosu ne kadar acaba?

Eve manitanı getirdiğinde kendin dışarda kalmak zorundasın.

Şaka bir yana, durum bir hayli ciddi.

Talep-arz meselesi...