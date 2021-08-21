İzmir Konut Fiyat Artışında Dünya Birincisi Oldu

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından açıklanan global konut fiyatları endeksi 2021 ilk çeyrek sonuçlarına göre konut fiyatlarının küresel çapta en çok arttığı yer İzmir. İkinci sırada ise Ankara bulunuyor.

Türkiye'de konut fiyatlarının hızla arttığı malum ve bu artış 2021'in ilk çeyreğinde global çapta bir yer edinmiş durumda. İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'in global konut fiyatları endeksi 2021 ilk çeyrek sonuçlarına göre Türkiye’nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

150 kenti kapsayan raporda 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 33.9 ile İzmir olarak kaydedildi. Ankara yüzde 30.3 ile ikinci olurken Yeni Zelanda'nın Wellington kenti yüzde 30.1 ile üçüncü sırada yer bulmuş. İstanbul yüzde 28.8 ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'deki konut fiyat artışlarının sebebinin enflasyonun yüksek olması ve Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı olduğu ifade ediliyor.

2021'in ilk çeyreğinde en büyük artış Türkiye'de görüldü

Endekse göre, 2021 ilk çeyreği itibariyle konut fiyatları en çok artan ülke Türkiye oldu. Bu dönemde Türkiye’de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı kaydedildi. Türkiye’yi yüzde 22.1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16.6 artışla Lüksemburg izledi.

Kentsel konut fiyatlarında 2007'den beri en yüksek artış yaşanırken listedeki 150 şehrin 43'ünde yıllık bazda yüzde 10'dan fazla görüldü. Knight Frank raporuna göre, 150 kentte konut fiyatları son bir yılda olarak ortalama yüzde 7.4 arttı. Konut fiyatlarında trendin aksine en çok düşüş yaşanan yer ise yüzde 4.4 ile Dubai oldu.

ABD'de bazı eyaletlerde artış, bazılarında düşüş görülüyor

ABD'deki konut fiyatlarına bakıldığında Boston eyaletinde yüzde 14.8, Washington'da yüzde 12.2, Los Angeles'ta yüzde 13.4, New York'ta yüzde 12.3, Miami'de yüzde 12.2 ve San Francisco'da yüzde 12.1'lik artış yaşandığı görülüyor.

Avrupa başkentlerindeki konut fiyatlarında ise Paris'te yüzde 6.3, Berlin'de yüzde 5.9, Londra'da yüzde 3.9 artış görülürken, Lizbon'da yüzde 3.8, Madrid'de yüzde 1.5'lik düşüş olduğu kaydedildi.

Rusya'da da yüksek artış görülüyor

Rusya'ya baktığımızda Moskova'da konut fiyatları yüzde 22.4 artarken, St. Petersburg'da da yüzde 22.1'lik bir artış gerçekleştiği kaydedildi.

Asya gayrimenkul pazarında ise yüzde 26.1'lük konut fiyat artışıyla Seul öne çıkmakta.