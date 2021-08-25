Türkiye'de 'Çok Yüksek Riskli' Tek Bir İl Kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında yalnızca bir kentin kırmızı renkli olduğunu, bu kentin de Şanlıurfa olduğunu söyledi. Bakan Koca, bu ilimizden de umutlu olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa'nın güncel aşılama oranı, yüzde 53,1 seviyesinde.

Koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günden beri Twitter'ı aktif olarak kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine bu platform üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarını günlük koronavirüs vaka tablosuyla birlikte yapan Bakan Koca, bir kez daha vatandaşları aşı vurulmaya davet etti. Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın 24 Ağustos için paylaştığı koronavirüs günlük vaka haritası, çok önemli bir gelişmeyi de gösteriyordu. Öyle ki yapılan aşılamalara göre Türkiye'de yalnızca bir şehir, hala "çok yüksek riskli" statüsündeydi. Bu şehir ise Şanlıurfa. Kentle ilgili bir değerlendirme yapan Sağlık Bakanı, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!" ifadelerini kullanarak Şanlıurfa'dan da umutlu olduğunu gösterdi.

Düne ait koronavirüs vaka tablosu şöyle

Bakan Koca yalnızca Şanlıurfa ile ilgili değil, Trabzon, Bursa, Mardin ve Adıyaman ile ilgili de konuştu. Bu bağlamda; Trabzon ve Bursa'nın mavi, Mardin'in turuncu, Adıyaman'ın ise sarıya döndüğünü ifade eden Fahrettin Koca, Karadeniz sahilinin boydan boya mavi olduğunun altını çizdi.

Bakan Koca'nın dünkü açıklamalarına benzer bir açıklama, bugün de yaşanacak gibi görünüyor. Zira renk değiştirmeye çok yakın olan bazı şehirlerimiz mevcut ve bu şehirler, muhtemelen bugün yeni renklerine karışacaklar. Bu arada, Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablo, Türkiye'de 18 yaş ve üzeri olan insanların yüzde 75,16'sının birinci doz aşı vurulduğunu gözler önüne seriyor. Uygulanan toplam aşı dozu sayısı ise 90 milyon 405 bini aşmış durumda.