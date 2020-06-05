Son Bir Ayda Koronavirüsten Ölenlerin Yaş Ortalaması

Türkiye'nin koronavirüs tablosunu her gün vatandaşlara aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamalarda son bir ayda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içerisinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle çevrimiçi ortamda bir toplantı gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen ve 26 AB üyesi ülkenin büyükelçisinin katıldığı toplantı sonrası Bakan Koca’dan gündeme dair bazı açıklamalar geldi.

Yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin stratejik bir hedef olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı, salgın sürecindeki Türkiye / AB ilişkilerinden de bahsetti. Koca, salgın süreciyle birlikte Türkiye’nin yalnızca siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB’ye güç katacağının anlaşıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasını açıkladı:

Fahrettin Koca, Türkiye’de her geçen gün daha iyiye giden bir koronavirüs tablosu olduğunu sürekli dile getiriyor. Koca, bugün yaptığı açıklamalarda da yeni vaka sayılarına oranla hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayısının her geçen gün düştüğünü tekrardan hatırlattı.

Türkiye’nin günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şu ana kadar yapılan test sayısını 2 milyon 209 bin 583 olarak, son bir ayda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasını ise 74,6 olarak açıkladı.

Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranını %60’tan %3'e kadar düşürmeyi başardıklarını açıklayan Koca, böylece yoğun bakımda yatan hastalarda vefat oranının %58'den %7'ye kadar düştüğünü belirtti.

Bakan Koca, açıklamalarında ayrıca kastedilen normale dönüşün, salgın koşulları altında mümkün olacak en iyi şekilde sürdürülebilecek 'kontrollü sosyal hayat' olduğunun altını çizdi. Bu süreçte karamsarlığa düşmeden ve rehavete kapılmadan başarılı olmayı umut ettiklerini de sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı, son olarak Türkiye’nin önümüzdeki günlerde sağlık turizminin önemli bir merkezi olacağını söyledi.