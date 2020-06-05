Özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs tanı kitini duyurdu. Birkaç ay önce kitin alındığı ülkeler hakkında yapılan konuşmaları hatırlatan Varank, ürünün artık Türkiye’de üretilebildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET isimli kanalda gündeme dair bir dizi açıklamada bulundu. Koronavirüs salgının süreci henüz devam ederken geliştirilen yerli kitin tanıtımını canlı yayında yapan Bakan Varank, “1,5 ay önce Çin’den geldi gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz” dedi. Yerli tanı kitinin ilk defa görüntülenmesi yayının dikkat çeken tarafı oldu.

Bakan Varank, kitle ilgili, “Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma ‘Yeni üretilen testleri de getirin' dedim. Test kitleri, COVID-19 ile mücadelede gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testlerde kullanılıyor. Pandeminin ilk zamanlarında Çin'den test geldi / gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta 'Türk Lab' ile iletişime geçmiştim. Kendileri de bu antikor testlerini artık başarıyla ürettiklerini, Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındığından bahsettiler. Bu testi de buraya getirmek istedim” ifadelerini kullandı.

Üretici firma, HIV testlerinin tedarikçisi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, koronavirüs tanı kitini üreten firmanın Dünya Sağlık Örgütü’nün HIV testlerinin büyük kısmını tedarik eden güçlü bir firma olduğunu söyledi. Yerli aşı konusuna da değinen Bakan Varank, “Ankara Üniversitesi'nde bir hocamız hayvan deneylerine başladı. Diğer 3 proje de hayvan deneyi aşamasına geldi, bu ay başlayabilir. Bu süreçler tamamlandıktan sonra da klinik aşamaya geçeceğiz” sözlerini kullandı.

Yerli solunum cihazının da pek çok ülkeye ihraç edildiğini aktaran Bakan Varank, “Koronavirüsle mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısıyla gerçekleşti” şeklinde konuştu. Cihazın ihraç edildiği ülkeler, Çad, Somali, Brezilya, Kazakistan, Libya, Özbekistan olarak sıralandı.