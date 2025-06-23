Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Fakir'in uzlaşmaya gittiğini ve 26 milyon idari para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Rekabet Kurulu, Türkiye’nin en popüler elektrikli ev aletleri markalarından biri olan Fakir’e yüklü bir para cezası kesildiğini açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre Fakir’in söz konusu cezayı alma sebebi; satış fiyatına müdahale, internet üzerinden satışlarda kısıtlama, çeşitli teknoloji mağazalarıyla bilgi transferi gibi kanuna aykırı eylemler oldu.

Rekabet Kurulu’nun Fakir’e kesilen ceza ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ’nin (FAKİR) yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale edilmesi ile internet satışlarının kısıtlanması ve FAKİR aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma FAKİR bakımından uzlaşma ve taahhüt usulü ile sonuçlandı.

FAKİR’in yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti ile topla-dağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olması eylemlerine ilişkin uzlaşma başvurusu bakımından, Rekabet Kurulu (Kurul), takdir ettiği idari para cezası üzerinden %25 oranında indirim yaparak FAKİR’e nihai olarak 26.028.114,76 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Dosya kapsamında tespit edilen FAKİR’in internet satış kısıtlaması eylemlerine yönelik olarak, FAKİR tarafından sözleşme ilişkisi bulunan yeniden satıcılarıyla imzalanan/imzalanacak sözleşmelere, FAKİR’in yeniden satıcılarının satış yapacakları çevrim içi veya fiziki alanlara ve yeniden satıcıların satış koşullarına ilişkin herhangi bir kısıtlamada bulunmayacağına ilişkin açık hüküm eklenmesi ve tüm yeniden satıcılara bu hususta bilgilendirme yazısı gönderilmesi konularında taahhütte bulunulmuştur.

Kurul tarafından;

- FAKİR tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen internet satış kısıtlaması eylemlerine ilişkin ihlal iddiası bakımından rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine,

- Söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 90 (doksan) gün içinde Rekabet Kurumuna intikal edecek şekilde tevsik edilmesine

karar verilmiştir.

Peki Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi ne diyor?

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.