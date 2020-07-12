Ubisoft’un Battle Royale Oyunu Hyper Scape’den Beta Videosu

Ubisoft Forward etkinliğinde hakkında detaylı açıklamalar beklediğimiz Hyper Scape oyunundan yeni bir video yayınlandı. Yakın gelecekte fütüristtik bir ortamda geçecek olan oyun Battle Royale olacak.

Son yılların en popüler oyun türlerinden biri olan Battle Royale türü, irili ufaklı pek çok oyun yapımcısının ilgisini çekiyor. Hızla büyüyen bu pazar da oyunların kendisine benzemiş durumda: Sürekli yeni oyunlar mücadeleye katılıyor ancak hepsi hayatta kalamıyor.

Ubisoft ise hem grafikleri hem de tarzıyla oldukça kendine güvenen yeni battle royale oyunu Hyper Scape’e ait yeni bir video yayınladı. Firmanın ücretsiz olarak Watch Dogs 2 verdiği Ubisoft Forward etkinliğinde yayınlanan videoda oyundaki karakterleri, oyun dünyasını ve oyunun yapısını da görmüş olduk.

Hyper Scape betası başladı

Bu oyunda oyuncular birbirlerine karşı mücadele edecekler. 99 oyuncuya kadar destekleyecek haritalara sahip oyunun beta süreci bugün başladı. Ayrıca bu süreçte oyuna dahil olanlara bedava olarak season pass hediye ediliyor.

Aslında 2 Temmuz’da bazı Twitch ve YouTube içerik üreticilerine oyuna erişim sağlanmıştı. Oyun yayınları son günlerde Twitch gibi platformlarda zirveyi ele geçirmeyi de başarmıştı. Oyun, battle royale türünü daha hızlı ve farklı bir hale getiriyor.

Hyper Scape dünyası derinleşiyor

Hyper Scape, hikaye olarak insanların sanal gerçekliği normal dünyadan kaçmak ve kendilerine yeni bir dünya kurmak için kullandığı, günlük hayatın zorluklarından kaçıp sanal dünyalara saklandığı yakın gelecekte geçiyor. Bu kadar hızlı ve renkli bir oyun için biraz karanlık bir arka plan söz konusu.

Öte yandan yeni videoda gördüğümüz kadarıyla hikaye devam ediyor ve muhtemelen oyunun yeni sezonları ve içerik paketleriyle birlikte bu hikaye de ilerleme kat edecek. Şimdilik bidiğimiz tek şey ise bazı insanların bu sanal gerçekliğin içinde kaybolmaya başladığından ibaret.

Oyunun beta versiyonunun gelmesiyle birlikte Ubisoft Forward etkinliğinde oyunun açık beta tanıtım videosu da yayınlandı. Bu videoyu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz. Oyunu da UPlay üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Hyper Space fragmanı: