Tosuncuk’un Ağabeyi Türkiye’ye Getirilmek Yola Çıktı

Çiftlik Bank dolandırıcılığında rol oynayan, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye’ye getirilmek üzere uçağa bindirildiği açıklandı. Uçağın 18.25 civarında Türkiye’ye varması bekleniyor.

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birine imza atan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz tarihinde en sonunda Türkiye’ye getirilmişti. Aynı zamanda Mehmet Aydın’ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın da Uruguay’da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın’ın Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.

Türkiye’nin iade talebi, dün Uruguay tarafından kabul edildi ve iade işlemleri hemen başlatıldı. Aydın’ın Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirileceğin ve burada 4 gün boyunca göz altında kalacağı bilgisi paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda da Fatih Aydın, Türkiye’ye getirilmek üzere uçağa bindirildi.

Fatih Aydın, önümüzdeki saatlerde Türkiye’de olacak:

Fatih Aydın, iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Brezilya Sao Paulo’dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Fatih Aydın’ın içinde bulunduğu uçağın 18.25 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.