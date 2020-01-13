Aşırı sosyal medya kullanımının, kişiler üzerinde psikolojik olarak olumsuz etki bıraktığı bir gerçek. Kadınlar özelinde yapılan yeni araştırma ise Instagram’da yoğun şekilde selfie paylaşmanın, depresyon belirtisi olabileceğini gösteriyor.

Toplumsal cinsiyet alanında araştırma ve makalelerin yer aldığı bir akademik dergi olan Sex Roles, kadınlarda selfie alışkanlıkları, nesneleştirme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiye ışık tutan yeni bir çalışmaya daha ev sahipliği yaptı.

Baş yazarlığını Mary Washington Üniversitesi'nde psikoloji bilimi profesörü Miriam Liss’in yaptığı araştırma, kadınların kendilerini nesneleştirme arzularının sosyal medyanın bir sonucu olabileceğini ortaya koyuyor. Liss, meslektaşı Mindy Erchull ile birlikte öz-nesneleştirmenin, selfie çekip gönderirken kişinin davranış biçimini nasıl değiştirebileceğine bakmak istediklerini söylüyor.

Araştırmacılar, bunun için ABD’deki bir üniversiteden 164 kadın öğrenciyi mercek altına aldı. Ankette, fotoğraf düzenleme, ortalama selfie sayısı, vücut gözetimi, algılanan sosyal medya yanılgısı ve depresif belirtiler değerlendirildi.

Katılımcıların çoğu, Instagram'a fotoğraf koymadan önce 2 ila 5 tane selfie çektiklerini bildirirken, yaklaşık yüzde 5'i ise ortalama 20'den fazla selfie çektiklerini aktardı. Araştırmacılar, Instagram'a bir tane fotoğraf yüklemek için çok sayıda selfie çeken kadınların, daha yüksek seviyelerde vücut gözetimi ve daha fazla depresyon belirtisine sahip olduklarını tespit etti.

Düzenleme uygulamaları ile fotoğraflardaki kusurlarını kapatan kadınlar, depresyona daha fazla meyilli

Özellikle vücutlarına dikkat eden kadınların Instagram'da fotoğraf düzenleme araçlarını kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Liss, bu davranışın depresyon belirtileriyle ilişkili olabileceğini belirtti. Liss ayrıca, fotoğrafın genel görünümünü değiştirmek, yüzdeki lekeleri gizlemek ya da vücudun belirli yerlerlerinin daha büyük veya daha küçük görünmesini sağlamak için fotoğraf düzenleme araçlarının kullanılmasının da aynı çerçevede değerlendirebileceğini söylüyor.

Fotoğraf manipülasyonunun çevrimiçi ortamda aldatıcı bir benlik hissi verdiğini ifade eden Liss, “Kadınlar, sosyal medyada mümkün olan en iyi imajı sunmak isteseler de, bunu yapmak aslında kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olabilir. Çünkü kendilerini nasıl sundukları hakkında dürüst olmadıklarını hissedebilirler” değerlendirmesini yaptı.