EA Sports FC 25, Google kullanıcılarının oylarına göre EA çatısı altında yapılmış en kötü futbol oyunu oldu.

EA Sports, söz konusu futbol oyunları olduğunda dünyanın en büyük markası konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz yıl FIFA ile yollarını ayıran ve futbol oyunlarını EA Sports FC markası altında satışa sunmaya başlayan EA, FC 25 ile oyunseverlerin kalbini fethetmeyi başaramamış gibi duruyor.

Google kullanıcılarının oylarına göre EA Sports FC 25, en düşük puana sahip EA futbol oyunu oldu. Oyuna verilen ortalama puan ise 5 üzerinden 1,6 olarak açıklandı. Bir önceki oyun olan EA FC 24'ün puanı ise 1,7 olarak belirlenmişti.

EA Sports FC 25 oldukça eleştiriliyor

Sosyal medyada ve Reddit gibi mecralarda da oyunseverler EA Sports FC 25'i eleştirmeye devam ediyor. Oyuncuların tepkileri arasında kariyer modunun ihmal edilmesi, yaşanan sorunlar ve oyun içi hatalar, pas kontrolü gibi mekaniklerde yaşanan değişiklikler, Rush modunun karmaşık yapısı gibi konulardaki tepkileri yer alıyor.

Electronic Arts daha önceki açıklamalarında yeni oyunun çok daha yenilikçi olacağına işaret etmişti ancak pek çok EA Sports FC oyuncusuna göre yeni oyun, bir önceki versiyonun biraz daha parlatılıp piyasaya sürülmüş hâlinden başka bir şey değil. Oyuna eklenen yenilikler de pek de oyuncuların isteklerine hitap etmemiş gibi duruyor.

EA Sports FC 25 oynadınız mı? Oyun hakkında siz ne düşünüyorsunuz?