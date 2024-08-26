EA Sports FC 25 için geri sayım devam ederken Süper Lig yıldızlarının oyuncu reytingleri de açıklandı. İşte dört büyüklerde oynayan yıldızların oyuncu reytingleri.

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de çıkış yapacak ancak oyunun çıkışından önce oyuncuların reytingleri belli oldu. Elbette merak edilen konulardan biri de Süper Lig'deki oyuncuların reytingleri oldu. Süper Lig takımlarındaki oyuncuların reytingleri şu şekilde:

Galatasaray

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ile Torreira'nın reytingleri 83 olarak belirlendi. Takımın en yüksek reytinge sahip üçüncü oyuncusu ise Zaha oldu. Onu Sanchez, Mertens ve sarı-kırmızılıların yeni transferi Gabriel Sara takip etti.

Fenerbahçe

Geçtiğimiz yıl rekor puan toplayan Fenerbahçe'nin ise en yüksek reytinge sahip oyuncuları, 83 ile yeni transfer En-Nesyri ile tecrübeli yıldız Tadic oldu. Onları 81 ile Fred, 80 ile Szymanski, Saint-Maximin ve Oosterwolde takip etti.

Beşiktaş

Geçtiğimiz yıl büyük bir kaosla boğuşan ancak sezonu iki kupayla tamamlamayı başaran siyah-beyazlıların transferleri aynı zamanda oyundaki en yüksek reytingi alan oyuncuları oldu. Rafa Silva 83, Immobile 82, Paulista,, Gedson Fernandes ve Mert Günok 77, Semih Kılıçsoy ise 72 reytinge sahip.

Süper Lig'de üç büyük takımın yıldız oyuncularının EA Sports FC 25'teki oyuncu reytingleri bu şekilde oldu. Bu reytingler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyuncuların reytingleri kaç olmalı?