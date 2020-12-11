Volvo EMEA bölge başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre üreticiler, tam elektrikli otomobillerde uzun menzil ile şık tasarım arasında denge bulmak için otomobil tasarımlarını optimize etmek zorundalar.

Fosil yakıtlara ihtiyaç duyan içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş, otomotiv endüstrisinin şu ana kadar geçirdiği en radikal değişimlerden biri olacak. Peki otomobillerin yakıt tipinin ve motorunun değişmesinin otomobil tasarımlarına bir etkisi olacak mı?

Autocar'a konuşan Volvo EMEA bölge başkanı Bjorn Annwall’a göre otomobil tasarımları, elektrikli araçlara uygun şekilde optimize edilmek zorunda. Annwall’a göre özellikle de SUV modellerinin tasarımı, aerodinamik açıdan gelişecek şekilde değiştirilmek zorunda.

"Arabalar, gelecekte şimdi olduğundan farklı görünecek"

“Tüketici cazibesi, işlevsellik ve menzil arasında doğru dengeyi bulmak için gelecekteki otomobillerimizin tasarımını değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden arabalar, gelecekte şimdi olduğundan farklı görünecek.” diyen Bjorn Annwall, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Özellikle otoyolda yüksek hızlarda sürüş için aerodinamik daha önemli hale gelecek. Bu konu, daha kısa mesafelerde kullanılan şehir içi arabalar için daha az önemli çünkü aerodinamik bu araçlarda çok büyük bir rol oynamıyor.”

Otomobiller, olağan şekilde otoyola çıktıklarında daha yüksek hızlara ulaşıyorlar. Yüksek hızlarda ortaya çıkan hava sürtünmesi, doğal olarak daha fazla güç gerektiriyor ki bu da elektrikli otomobillerde bulunan bataryaların çok daha hızlı tükenmesine neden oluyor. Tasarımların aerodinamik açıdan iyileştirilmesi ise sürtünme katsayısını düşüreceğinden araçların tek şarj ile menzilini artırmaya yardımcı olacak.

Ayrıca Annwall, hibrit otomobilleri de yalnızca bir geçiş türü olarak görüyor ve önemli olanın bu geçişin ne kadar süreceği olduğunu ifade ediyor. Annwall’a göre Volvo, bir tam elektrikli otomobil üreticisi haline ne kadar hızlı dönüşürse, premium segmentteki pazar payını o kadar hızlı artırabilir.