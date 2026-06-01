Efsane Yuvaya Geri Dönüyor: Fiat Doblo Yeniden Türkiye'de Üretilecek!

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat Doblo'nun yeniden Türkiye'de üretileceğini açıkladı.

Ülkemizde ikonik hâle gelen Fiat Doblo, görünüşe göre uzun süren hasreti bitiriyor.

Tofaş’tan yapılan resmî açıklamaya göre bir süredir yurt dışında üretilen Doblo, ait olduğu yere, Bursa’daki Tofaş fabrikasına geri dönüyor.

Doblo satışları ikiye katlandı

Geliş haberinin arkasında aslında muazzam bir başarı hikâyesi var. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç’ın paylaştığı verilere göre Doblo satışları 2026'nın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam iki katından fazla arttı. Minivan segmentinde %23,7 pazar payıyla zirveye kurulan model, henüz Türkiye topraklarında yeniden banttan inmeden pazarın lideri olmayı başardı.

Altan Aytaç, geçmişte Amerika’ya bile ihraç edilen ve 26 yılda ülkemizde 600 bin adetten fazla satan Doblo’nun dönüşünü müjdeleyen isim oldu. Merakla beklenen yerli üretimin ise bu yılın üçüncü çeyreğinde Bursa'da başlayacağı açıklandı.