FIAT, şimdilik geçici bir isme sahip olan ve adına açılan bir anket neticesinde sürücülerin karar vereceği yeni B segment SUV otomobilini tanıttı. Araç, Güney Amerika'ya özgü bir model olduğundan Türkiye'de satışa sunulmayacak.

Türkiye'nin de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan FIAT, Brezilya'da ilginç bir anket başlattı. Şu an için Progetto FIAT 363 olarak adlandırılan yeni B segment SUV modeli için isim arayışında olan FIAT, söz konusu model için otomobil tutkunlarına üç seçenek sundu ve bunlardan birini seçmelerini istiyor.

FIAT'ın yeni kompakt crossover modeli için sunmuş olduğu isim seçenekleri Tuo, Domo ve Pulse. Sürücüler tarafından en fazla oyu alacak olan isim, eylül ayında Brezilya'da satışa sunulacak olan Progetto FIAT 363'ün resmi adı olacak.

İsmini bir kenara bırakacak olursak; FIAT tarafından yapılan açıklamalara göre Progetto FIAT 363, ilginç bir şekilde halihazırda Brezilya'da satışa sunulmuş olan Argo ve Cronos modellerinin MP1 platformu yerine, "MLA" adlı yeni bir platform ile geliyor. İki platform arasındaki ortaklık hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak FIAT, yeni platformunun daha fazla performans, sağlamlık ve konfor sunduğunu iddia ediyor.

Henüz bir kesinlik olmamakla birlikte Progetto FIAT 363'ün Argo'da bulunan 1.0 Firefly motora dayanan 3 silindirli turbo şarjlı 1.0 litrelik bir motor ile gelmesi bekleniyor. 6 ileri otomatik şanzıman ile gelmesi muhtemel otomobilin 125 beygir güç, 200 Nm tork sunması ise diğer beklentiler arasında.

Progetto FIAT 363'ün tasarımına baktığımızda Argo ve Cronos'tan ipuçları taşıdığını ancak kompakt SUV yapısına uygun şekilde güncellendiğini görüyoruz. LED farlar ve farların üzerinden boydan boya uzanan krom şerit, araca premium bir hava katıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Argo ve Cronos'tan ipuçları, FIAT'ın Güney Amerika'ya özgü bir modeli olacak ve Türkiye'deki otomobilseverler bunun yerine Egea Crossover'ı tercih etmeye devam edecekler.