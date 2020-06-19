FIFA 21 Duyuruldu - Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin yeni konsolunun tanıtılmasının ardından konsol oyuncuların en popüler oyunlarından olan FIFA hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Oyunun yeni sürümünün PS5’e gelip gelmeyeceği bilinmiyorken, nihayet EA Sports’tan resmi açıklama geldi. Ünlü oyun şirketi, FIFA 21 ve NFL 21’i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.
FIFA 21 Videosu:
FIFA 21 ne zaman çıkacak?
Muhteşem bir videoyla duyurulan FIFA 21, yeni konsolların gücünü tamamen kullanmadan önce eski konsollarda da oynanabilecek. Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyun, 9 Ekim 2020’de oyuncularla buluşacak. Oyunu Ultimate sürümde alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.
FIFA 21 kaç TL olacak?
EA Sports’un yeni oyunu FIFA 21, çıkacağı tüm konsollarda yüksek fiyatıyla dikkat çekecek. 3 farklı sürümle çıkış yapacak oyunun Standart Sürüm, Şampiyonlar Sürümü ve Ultimate Sürümü bulunacak. Oyunun ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:
FIFA 21 PS4 Fiyatı
- FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
FIFA 21 Xbox One Fiyatı
- FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı
- FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL