FIFA 21 Duyuruldu - Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği FIFA 21, nihayet duyuruldu. Yeni nesil konsollara da gelecek oyun, 9 Ekim 2020’de oyuncularla buluşacak. FIFA 21, PS4, Xbox One, PC, PS5 ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin yeni konsolunun tanıtılmasının ardından konsol oyuncuların en popüler oyunlarından olan FIFA hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Oyunun yeni sürümünün PS5’e gelip gelmeyeceği bilinmiyorken, nihayet EA Sports’tan resmi açıklama geldi. Ünlü oyun şirketi, FIFA 21 ve NFL 21’i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.

FIFA 21 Videosu:

FIFA 21 ne zaman çıkacak?

Muhteşem bir videoyla duyurulan FIFA 21, yeni konsolların gücünü tamamen kullanmadan önce eski konsollarda da oynanabilecek. Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyun, 9 Ekim 2020’de oyuncularla buluşacak. Oyunu Ultimate sürümde alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.

FIFA 21 kaç TL olacak?

EA Sports’un yeni oyunu FIFA 21, çıkacağı tüm konsollarda yüksek fiyatıyla dikkat çekecek. 3 farklı sürümle çıkış yapacak oyunun Standart Sürüm, Şampiyonlar Sürümü ve Ultimate Sürümü bulunacak. Oyunun ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

FIFA 21 PS4 Fiyatı

FIFA 21 Xbox One Fiyatı

FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı