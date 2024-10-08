Video Oyunları Çok Daha Fazlasını Sunarken Filmler Neden Hâlâ 24 FPS’te Çekiliyor?

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Günümüzde video oyunları çok daha fazlasını sunarken sinema filmleri neden 24 FPS? Size mantıklı gelecek sebepleri var.

Hiç düşündünüz mü, izlediğimiz filmler neden 24 FPS’te çekiliyor

Bunu açıklamak için hem tarihsel hem de teknik sebeplere değinmemiz gerek.

Kısaca FPS nedir açıklayarak konumuza başlayalım.

film çekimi

FPS (frame per second), yani saniyedeki kare hızı, bir saniyede ekranda gösterilen kare sayısını ifade eder. Görüntülerde daha yüksek FPS, daha pürüzsüz hareket sağlar.

Peki filmler neden 24 FPS?

batman kamera arkası

Tarihsel sebepleri olduğunu söylemiştik. Bu nedenle sinemanın ilk zamanlarına, 1920’li yıllara dönmemiz gerekiyor. O dönem sessiz çekilen filmler, 12–16 FPS sunuyordu. Sesli sinemaya geçişin başladığı dönemde, sabit bir kare hızına ihtiyaç duyuldu çünkü ses ile görüntünün senkronize olabilmesi gerekiyordu. 24 FPS, sesin tutarlı bir şekilde kaydedilmesini sağlarken ekonomik açıdan da mantıklıydı. Çünkü daha yüksek kare hızı demek, daha fazla film kullanımı anlamına geliyordu.

24 FPS, insan gözünün akıcı bir hareket algılayabilmesi için yeterli bir hızdı.

Hem insan gözünün alışkın olduğu doğal hareketi yansıtabiliyor hem de düşük kare hızlarına göre pürüzsüz bir görüntü aktarıyordu. Böylece sinema sektöründe bir standart hâline geldi ve günümüze ulaştı. 

Bugün her ne kadar yüksek kare hızlarında (HFR) çekilen filmler olsa da 24 FPS hâlâ sinema sektöründe standart olarak kabul ediliyor.

Filmler hakkında bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

 

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