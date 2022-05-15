Finlandiya, NATO'ya dair verdiği kararı açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin NATO'ya başvurma kararı aldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) arasındaki zaten gergin olan ipler iyice gerilmişti. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının gündeme gelmesini takiben, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen son görüşmede ise Putin, Finlandiya’nın NATO üyesi olması halinde açık bir şekilde iki ülke arasındaki ilişkinin zarar göreceğini ifade etmişti. Buna karşılık NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya hızlı bir şekilde katılmalarına izin verebileceklerini dile getirmişti.

Şimdiyse Finlandiya, NATO kararını açıkladı. Finlandiya Hükümeti, Putin’in uyarılarına rağmen, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini duyurdu.

Finlandiya, NATO'ya başvuruyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Rusya ile bin 300 kilometre uzunluğunda bir sınır paylaşan Finlandiya’nın NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı. Başvurunun kabul edilmesi halinde Finlandiya, şu an 30 ülkenin üye olduğu NATO’nun bir parçası haline gelecek.

Hiç şüphesiz ki Finlandiya’nın bir NATO ülkesi olması, Putin’in de belirttiği üzere, iki ülke arasındaki gerilimi iyice artıracak. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Finlandiya ve İsveç’in NATO planlarına dair konuşmuş; bu karara karşı bir tutum sergileyen Erdoğan, Türkiye’nin kararı veto edeceğinin sinyallerini vermişti.

Peki, bir ülkenin NATO üyesi olması için ne gerekiyor?

Bir ülkenin NATO’ya kabul edilmesi için 30 NATO ülkesinin oy birliğiyle başvuruyu kabul etmesi gerekiyor. Oy birliğinin sağlanması ve resmi davetiyenin gönderilmesi halinde ise başvuruyu yapan ülke ve NATO arasında üyelik müzakereleri başlıyor.