4x4 bir kamyonet üzerine inşa edilen Crawler Otağ 600, sunduğu özellikler ile daha küçük bir alanda bir evde sahip olabileceğiniz hemen her özelliği sunarken, fiyatıyla da evleri aratmıyor.

2020 yılının tamamına damgasını vuran koronavirüs pandemisi, bir karavan ile şehirden bağımsız bir hayat yaşamayı daha cazip bir seçenek haline getirdi. Görünümüyle silahsız bir tankı anımsatan Crawler Otağ 600, sunduğu özellikler ile rakiplerinden kendini ayırmayı başarıyor.

Bir MAN 4x4 şasisi üzerinde inşa edilmiş olan Crawler Otağ 600, sahiplerine yüzde 100 özelleştirilebilir bir karavan sunuyor. Aracın üretilme nedeni, sahibine hem bir mobil ofis hem de ‘mobil ev’ deneyimi sunabilmek olan Crawler Otağ 600’ün adındaki otağ kelimesi de zaten bu amacı fazlasıyla yansıtıyor.

Crawler Otağ 600’ü benzerlerinden ayıran en büyük özelliği, aracın dışını boydan boya kaplayan iskeleti ve perçinlenmiş alüminyum gövdesi. Dört kişilik bir ekip/aile kullanımına uygun şekilde tasarlanan araç, tırmanılabilir çatısı ile sahiplerine teras keyfi de sunuyor.

Crawler Otağ 600’ün L şeklindeki mutfağında fırın, ocak, lavabo, buzdolabı, tezgah ve mutfak dolapları gibi standart bir evde olmasını bekleyebileceğiniz hemen her unsur yer alıyor. Ayrıca bu mutfağın hemen karşısında, ofis olarak kullanabileceğiniz, kendi penceresi bulunan bir masa da yer alıyor.

Son derece şık bir banyo tasarımına sahip olan Crawler Otağ 600, oldukça kaliteli ve şık bir lavabo, klozet ve bir duşakabin sunuyor. 500 L’lik bir su deposuna sahip olan karavan, LPG ile çalışan Truma Kombi ile hem sıcak su ihtiyacını hem de karavanın ısınma ihtiyacını karşılayabiliyor.

Bir MAN TGM 18.290 4x4 üzerine inşa edilen Crawler Otağ 600, halihazırda daha çok Türkiye pazarında satışa sunuluyor olsa da yurt dışındaki distribütörler sayesinde Avrupa’ya da açılmış durumda. Aracın yakında ABD pazarında da kendisini göstermesi bekleniyor ve fiyatı yaklaşık 130 bin dolardan başlıyor.